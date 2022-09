Iberostar presenta su programa de bodas a touroperadores y agencias de viaje de la Zona Norte

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, PUERTO PLATA. – Iberostar Hotels & Resorts desarrolló un día completo de actividades con más de 40 agentes de viajes de la zona norte de República Dominicana, donde se presentó el nuevo programa de bodas y romance Weddings By Iberostar As Imagined By You. El evento fue realizado en el hotel Iberostar Costa Dorada, ubicado en Puerto Plata. El mismo inició con un desayuno de trabajo en el cual se expusieron las características del producto, posteriormente una visita de inspección a todos los invitados para conocer las novedades de la instalación y, finalmente, los touroperadores y agencias de viajes disfrutaron de las instalaciones del hotel.

Weddings By Iberostar As Imagined By You

Con el objetivo de personalizar la experiencia de sus clientes, garantizar la celebración de eventos de mayor duración y promover la sostenibilidad, este nuevo programa, enmarcado dentro de la propuesta de turismo responsable del grupo, mejora la experiencia de las parejas y de sus invitados. Iberostar reconoce la necesidad de adaptarse a las tendencias emergentes y diseñar programas que reflejen dichas preferencias ofreciendo, como resultado, un conjunto de conceptos innovadores que crean experiencias únicas. La nueva propuesta permite a los clientes elegir entre:

● Ever Green Weddings: Demostramos que, además de glamurosas, las bodas también pueden basarse en los fundamentos de la sostenibilidad y ser más amables con el medio ambiente.

● Weddings Unpackaged: Nos hemos querido alejar del enfoque de los paquetes de boda y ofrecer un servicio más personalizado. En lugar de brindar una experiencia cerrada, en Iberostar Hotels & Resort garantizamos que nuestros clientes vivirán la boda de sus sueños inspirándose en lo que desean. Por ello les ofrecemos 12 inspiraciones únicas que aparecen en nuestro Lookbook, buscando que cada pareja organice la mejor de las bodas.

● Wedding Week: Para experimentar una semana llena de vínculos, aventuras y recuerdos inolvidables. Estamos dedicando más tiempo, amor y risas al ¡felices para siempre! Por ello, en Iberostar Hotels & Resort nos enorgullecemos en presentar lo que denominamos: ‘Wedding Week’; una innovadora extensión del ‘Wedding Day’. Con el objetivo de que los novios y sus invitados disfruten durante más tiempo del amor y la felicidad del momento, se extiende la experiencia varios días con un itinerario personalizado para cada grupo.

Iberostar Costa Dorada

Iberostar Costa Dorada es un hotel 5 estrellas en régimen Todo Incluido, que ofrece a sus huéspedes todas las atenciones y los servicios necesarios para una estancia ideal en primera línea de playa. Pensado para familias y rodeado de naturaleza, está ubicado al pie de una playa premiada por su calidad y a escasos 10 minutos del centro de la ciudad de Puerto Plata. En el hotel se puede disfrutar de una amplia oferta deportiva que incluye 3 piscinas exteriores, sala de fitness, tenis y tiro con arco. También ofrece una experiencia de relajación en la piscina de hidromasaje o la sauna de su Spa Sensations, además de una exquisita gastronomía que ofrecen en sus 3 restaurantes a la carta.

