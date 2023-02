Iberostar Hotels & Resorts en Cabo Rojo será un ejemplo de sostenibilidad

EL NUEVO DIARIO, PEDERNALES.- La vicepresidenta de Iberostar Hotels & Resorts, Gloria Fluxà, asegura que el primer desarrollo de esa empresa hotelera en Cabo Rojo, Pedernales, será un ejemplo claro de sostenibilidad donde se gestionarán de manera óptima los residuos y se aplicará la descarbonización y el uso adecuado de los recursos pesqueros en el país.

“Iberostar en Cabo Rojo será un ejemplo claro de nuestra implementación de estrategias de sostenibilidad ESG, reflejando todos los valores en materia de economía circular”, enfatiza Fluxà, quien también destaca que estas implementaciones van en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030.

De igual forma, la vicepresidenta de Iberostar Hotels & Resorts indicó que el primer desarrollo del grupo español en Cabo Rojo contará con 580 habitaciones y contará con alrededor de mil empleos directos.

En este orden, Fluxà resalta que ven con “mucha ilusión y confianza” el desarrollo turístico de Pedernales y que indudablemente tienen una visión de cómo será a largo plazo Cabo Rojo.

“Es un destino espectacular en el cual Iberostar tiene mucha ilusión de participar”. Asimismo, valora como positivo el clima de inversión en el país, por lo que garantiza que quieren convertir el nuevo complejo hotelero de Cabo Rojo en un modelo de liderazgo y de turismo responsable.

La empresaria manifestó la confianza que tiene Iberoestar en el país y en la provincia de Pedernales y explica que como empresa hotelera buscan brindar una experiencia de turismo responsable “que encuentre un equilibrio entre la rentabilidad, pero también dejando un legado social”.

En este sentido, pondera que pretenden dejar una huella positiva en el cuidado del medio ambiente incorporando en los ecosistemas un valor educativo y de formación como lo merece el destino de Cabo Rojo, Pedernales.

La vocera de la referida cadena hotelera puntualiza, además, que propiciarán un abastecimiento de pescado y mariscos responsable y abogarán por el desarrollo de un ecosistema costero que permita a todos los habitantes de Pedernales tener mayor salud.

De igual manera, reitera el legado social de respeto a la biodiversidad y al medio ambiente que como empresa desean transmitir, además, resaltó que Iberostar siendo una empresa familiar, lleva más de 30 años en República Dominicana.

Primer picazo en Pedernales

El pasado 6 de febrero, el presidente Luis Abinader en compañía de ejecutivos hoteleros dieron el primer picazo a lo que será el inicio de la construcción de hoteles en Cabo Rojo, Pedernales. Se trata de los hoteles Iberostar y Hyatt, que sumarán unas 1,100 habitaciones con una inversión de 240 millones de dólares.

Los proyectos son construidos por el Fideicomiso Pro-Pedernales, como parte de un plan general que contempla una inversión total de US$ 2,240 millones, de los que el Gobierno aportará US$ 1,600 millones y los inversionistas unos US$ 600 millones. Un documento establece que la fase I comprenderá un área de 7,000,000.00 m² y tendrá un área de construcción de 2,800,000.00 metros cuadrados.

En tanto, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales ha otorgado la licencia ambiental para la construcción y operación del proyecto Plan Desarrollo Turístico Pedernales, según publicó el director de Alianzas Público Privadas (DGAPP), Sigmund Freund.

La licencia ambiental de Pedernales es «una muestra más de la responsabilidad con la cual se está ejecutando este nuevo gran destino», publicó Freund en Twitter.

Relacionado