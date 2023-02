IAD y Digera entregan certificados de diplomado “Gestión Integral del Seguro Agropecuario”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Instituto Agrario Dominicano (IAD) y la Dirección General de Riesgos Agropecuarios (Digera) hicieron entrega este martes de los certificados de participación a cuatro colaboradores de la institución que realizaron un diplomado en Gestión Integral del Seguro Agropecuario.

La entrega la hicieron Kohuris Henríquez Disla, director general de Digera y Romer Arnaud, encargado del Departamento de Desarrollo Social del IAD, en representación del director general, Francisco Guillermo García, quien expresó que en estos momentos el organismo está dando total respaldo a la capacitación de los técnicos, como parte del proceso de transformación y cambio de la entidad.

“Esta capacitación ha venido en un buen momento, porque es una herramienta que permitirá concientizar a nuestros productores sobre la importancia que tiene el sector agropecuario”, expresó Arnaud.

De su lado, director general de Digera, resaltó que más allá de la entrega de un diploma, lo importante es el cumplimiento del compromiso asumido por el presidente Luis Abinader, con mejorar toda la estructura del campo dominicano.

“Nosotros no hacemos nada con invertir en terreno, arado, maquinaria, etc., si no buscamos la forma de que los productores tengan garantía ante los riesgos que nos amenazan y la capacidad suficiente para enfrentar esas situaciones”, expresó Disla.

Los técnicos del IAD que participaron en este diplomado son Sergio Antonio Uribe; Yluminada De Las Mercedes Rodríguez, Ana Dennis Araujo y Carlos Eduardo Sánchez, quienes expresaron su alegría de poner en marcha todos los conocimientos adquiridos durante esta capacitación.

En el acto estuvieron presentes los encargados de Comunicaciones Frank Núñez, del IAD; Lanirys Ortiz, de Digera y José Luis Reynoso, relacionista público de esta última entidad, entre otros.

