Hurkacz frustra a Medvedev y se corona en Halle

EL NUEVO DIARIO, MADRID.- El polaco Hubert Hurkacz frustró al número uno del mundo, el ruso Daniil Medvedev, y ganó el título del torneo de Halle al vencer en la final por 6-1 y 6-4, después de sesenta y tres minutos de partido.

No termina de encontrar el camino del éxito en este 2022 el tenista moscovita, que regresó a la cima del circuito al inicio de semana. Perdió la final del Abierto de Australia a principio de temporada y justo siete días atrás la de Bolduque ante el desconocido neerlandés Tim Van Rijthoven.

Ahora, en Halle, ha sido el polaco Hurkacz, duodécimo tenista del circuito, el que le privó de sumar el decimocuarto título en su carrera, el primero del curso.

No entró bien al partido Medevedev, que había ganado dos de los cuatro encuentros previos al polaco. Sin embargo, el único jugado en hierba entre ambos, en Wimbledon, y también el más reciente, en el Masters 1.000 de Miami, acabaron del lado de su rival.

Hurkacz, que será ‘top ten’ el próximo lunes, se situó con 4-0 en el arranque del duelo. Una diferencia demasiado grande para cualquiera y que Medvedev no fue capaz de encauzar. En el segundo, perdió el saque de entrada el ruso. No lo desperdició el jugador de Wroclaw, que se mantuvo seguro siempre con un servicio que no perdió y cerró el triunfo.

El polaco es una garantía en finales. Antes de Halle, la primera que jugó este año, no había perdido ninguna. En 2019 ganó la de Winstons Salem y el pasado año las tres que disputó, Delray Beach, Masters 1.000 de Miami y Metz, siempre en pista dura. Tampoco perdió la de Halle para agrandar sus registros y estrenar su historial en 2022.

