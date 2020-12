Huracán P, nuevo Triplecoronado; Red One gana Clásico Navidad

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El equino Huracán P. (1), con la monta del jinete venezolano José Villalobos, ganó la tercera carrera del sábado en el Hipódromo V Centenario, vía descalificación de Golden Trébol (2), que cruzó al frente, para ganar el Clásico Juan Pablo Duarte y completar el ciclo que lo llevó a convertirse en el ejemplar número 16 que consigue la Triple Corona en el hipismo dominicano y el décimo en hacerlo en el Hipódromo V Centenario.

Una hora después Red One (3), con Geison Hernández en la silla derrotó en gran duelo a Bad To The Core (4), para ganar la quinta carrera y llevarse el tradicional Clásico Navidad.

Concluidas ambas competencias, Rafael Díaz, director de comunicaciones del Hipódromo V Centenario (HVC), dirigió los actos de premiación donde Frank Pavonessa entregó los trofeos correspondientes a los propietarios de los ejemplares ganadores, con Rafael-Babalo-Ramos, entrenador dominicano posicionado en Estados Unidos y Luís Jansen, ejecutivo del HVC entregando las réplicas a los entrenadores, jinetes y Grooms.

José Martí (Pryca), propietario del ejemplar ganador reiteró su disposición de llevar el ejemplar a representar el país en el Clásico Confraternidad, ya que el Clásico del Caribe no se pudo realizar por la Pandemia del COVID-19.

La parte emotiva giró alrededor de José Ronzino, entrenador de Huracán P., que tuvo palabras amorosas para sus hijos y nietos, que lo sorprendieron al asistir a ver la carrera y darles su apoyo.

Tanto Ronzino cómo Martí lamentaron la forma riesgosa cómo el jinete Geison Hernández sacó hacia afuera a Huracán P., lo que obligó a Villalobos a cambiar de carril.

“Lamento que el triunfo haya sido por descalificación; Huracán P nunca había corrido por el carril al que lo llevaron hoy”, dijo el propietario del ejemplar que previamente había ganado los clásicos Ramón Matías Mella y Francisco del Rosario Sánchez.

Los ganadores válidos para el pool fueron I’m Toasted (1), La Pequeña Lulú (6), Huracán P. (1), Champola (4), Red One (3) y Cariño (6). Con seis ganadores el pago fue de RD$55,481.60, más las partes de cinco cuyo pago fue de RD$1,362.40.

A continuación los ganadores de la Triple Corona del Hipismo Dominicano.

Cibao – 1979

Amor Mío – 1980

Srta. Cuquina – 1982

Dr. Calderón – 1985

Candice Akemi – 1990

J Robert – 1991

Sweet Honey – 1997

Excelencia – 2005

Matty Alou – 2007

Sicótico – 2008

Bon Voyage V. – 2012

Fratello Martino – 2015

Tango Dancer – 2016

Inmenso – 2017

Cadeau de Alcalá – 2019

. HuracánP. – 2020