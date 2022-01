Humorista Uldanelly Capell regresa a escena con dos piezas teatrales

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La actriz, comediante y empresaria dominicana Uldanelly Capell, conocida por su trabajo en “A reír con Miguel y Raymond”, manifiesta que para ella ha sido un honor participar desde hace 16 años en este espacio que le ha enseñado lo que realmente quiere hacer en su carrera.

“Trabajar con ‘Los reyes del humor’ me ha traído muchas enseñanzas y me ha abierto las puertas no solo en la televisión, sino también el cine y en el teatro”, explicó la joven oriunda de Bonao, quien añadió que este 2022 desea salir de su zona de confort y asumir nuevos retos.

Su búsqueda de realizar proyectos más retadores, es lo que ha llevado a Uldanelly a prepararse para regresar al teatro con una obra y un monólogo que estarán en cartel en febrero y marzo respectivamente.

“Una Noche de Citas“ dirigida por Jenny Guzmán y escrita por Eli Villamán marcará su retorno a escena. La comedia aborda el tema sobre que la mujer merece respeto, independientemente del camino que tome para acercarse a su felicidad.

La pieza teatral se presentará todos los miércoles y jueves del mes de febrero, en Microteatro de la Ciudad Colonial, con tres funciones 8, 9 y 10 de la noche.

El segundo proyecto con el que subirá a las tablas será un monólogo dramático en el que Uldanelly estará interpretando a varias mujeres en situaciones distintas, mostrando las dificultades que tienen las mismas para insertarse en el mercado laboral.

Por otro lado, informó que se encuentra trabajado en la primera edición de un calendario de aceptación, inclusión social titulado “Singularidad: ¿Soy diferente?”, un proyecto que permite visibilizar personajes no mostrados y voces no escuchadas.

Indicó, que este proyecto educativo y social será lanzado en 2023 y tiene como misión principal concientizar e informar a la población de algunas condiciones físicas desconocidas y que muchas veces son confundidas y mal juzgadas en los entornos donde se hacen visibles.

“Es un llamado a no hacer bullyng, a aceptarnos, a valorarnos, a respetarnos, a defendernos, a querernos y admirarnos tal como somos, porque todos somos singulares, somos distintos y somos especiales”, finalizó Uldanelly, quien será parte del elenco de la película “Flow Calle” de Caribbean Cinemas.

