Humareda de Duquesa deja habitantes de Santo Domingo sin aire limpio para respirar

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Los habitantes del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo se han quedado sin aire limpio para respirar la noche de este martes a causa de la humareda que cubre el cielo y enrarece la atmósfera con un fuerte olor a quemado, producto del incendio que desde hace alrededor de una semana se mantiene activo en el vertedero de Duquesa, lo que constituye un peligro para la salud de la población y un elemento que podría elevar a una amenaza mayor la actual crisis sanitaria generada por la pandemia del coronavirus.

Las redes sociales han sido desbordadas esta noche de quejas de moradores de la ciudad, en las que manifiestan la situación asfixiante que provoca la humareda de Duquesa.

#Duquesa se mantiene presente, recordándonos que ni si quiera dentro de nuestras casas podemos estar tranquilos. — Gia Forastieri Marra (@GiaForastieri) May 6, 2020

Entre las quejas de los ciudadanos figuran las exigencias para que el problema del Vertedero de Duquesa sea evaluado y corregido de manera enérgica por esta sociedad. Otros lamentan que ningún gobierno ha logrado dar solución a un problema tan básico como el manejo de residuos sólidos.

Esta situación de #Duquesa debe ser evaluada y corregida de manera enérgica por esta sociedad. Nos retrata como un fracaso. Cosa que no podemos aceptar. El cambio que deseamos lograr con @luisabinader es para que estas cosas sean nuestro pasado y nunca jamás pesente o futuro. — Eduardo Sanz Lovatón (@SanzLovaton) May 6, 2020

Sin embargo, son más dramáticas las manifestaciones de personas con enfermedades respiratorias o niños recien nacidos, que se ven expuestos a la fuerte contaminación del aire

“Tengo un bebé de 10 meses, el humo me ha levantado un par de días y ahora no nos dejará dormir, en circunstancias normales buscaría para donde irme a pasar la noche pero no se puede salir y nadie dice cuando esto va a parar”, expresa un usuario de Twitter.

Tengo un bebé de 10 meses, el humo me ha levantado un par de días y ahora no nos dejará dormir, en circunstancias normales buscaría para donde irme a pasar la noche pero no se puede salir y nadie dice cuando esto va a parar #VertederoDuquesa #Duquesa — Chanel Liranzo M. (@ChanelLiranzo) May 6, 2020

“Me parece que esta situación es tan de emergencia como el COVID19 y máximo cuando los dos están activos al mismo tiempo”.

#Duquesa esto es algo insoportable, esto agrava la situación de #Salud de las personas. Por favor a las autoridades que no solo le den una respuesta rápida, aprueben esa jodia ley de manejo de residuos sólidos! Carajo! La gente está enferma con este humo! — José Estalin Quezada Perera (@EstalinPerera) May 6, 2020

Mientras otro usuario expresa que “en Gazcue, lejos del infernal #Duquesa. Tuve que cerrar el apart. ya que comienzo a sentir la humareda. Solo escucho que actuaron manos criminales, gran novedad. Es un problema muy viejo ahí ha habido de todo. RESUELVANLO, DEJEN LA POLITIQUERIA. #Basura #CORRUPCION”.

“Terrible hoy se adelantó la humareda. Cada vez más intenso, mal olor, ardor en los ojos y problemas para respirar. Impotencia con lo que está pasando en el vertedero de #Duquesa , nuestras autoridades inventando y el pueblo pagando las consecuencias”.

“Incapacidad de las autoridades para apagar el incendio del vertedero de #Duquesa complicando la crisis sanitaria #COVIDー19”.

“#Duquesa opera desde años 90. Cero poses y tuits bonitos. Ha estado en manos públicas -de varios colores- y privadas. Ahí sigue, enfermando personas y esperando que otro tema lo salve. Todos son responsables de este atentado histórico contra nuestra salud”.

La densa humareda cubrió el cielo de todo Santo Domingo la noche de este martes, luego que este lunes el ministro de Obras Públicas, Ramón Pepín, asegurara que el incendio en el vertedero de Duquesa estaba controlado en un 60 % y la humareda en un 40 %, y que para su extinción total trabajan día y noche.

Anuncios

Relacionado