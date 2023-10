Humanidad lacerada…

La especie humana desde su inicio en nuestro universo, sin que fuese, en apariencia, la intención de su divino creador se inclinó con vehemencia por la práctica de la incredulidad y, como un primer evento recordemos la manzana de Eva/Adán, recordemos un segundo evento, la acción Caín/Abel.

El Tiempo, fiel observador y cumplidor del movimiento rotativo del globo terráqueo, invencible absoluto ante el desacato humano constante, marca miles y miles de años de haberse producido los dos eventos citados y, hoy, en plena modernidad, en el momento cumbre de la inteligencia artificial (IA) podemos resaltar que esos dos episodios bíblicos han incidido en la proliferación de actitudes y acciones humanas (A nivel de todo el Universo) con resultados a sabor agridulce (Amor, infidelidad, homosexualidad, ordenamiento territorial y jurídico, aportes científicos y tecnológicos, violencia social, crisis geopolítica, crisis de valores y su secuela…). Como nacido en esta media isla caribeña en su parte occidental, nuestra amada Republica Dominicana, me limitare a exponer sobre ciertas condiciones perturbadoras surgidas y las de efecto reincidentes que considero alineadas con las muestras bíblicas prescritas; por ejemplo:

Trato a personas LGBTIQ / Procuradora General de la Republica. Noticia del 8/09/2023: La mejor interpretación que el ciudadano común pudiese dar a la disposición de la magistrada Miriam German, es que desea un trato ágil, respetuoso y ajustado a la legalidad de identidad de todo usuario clasificable en rango de vulnerabilidad (Atacable).

Si la homosexualidad es una práctica tan antigua y por siglos sus adaptadores asumieron actuar (La mayoría, con su práctica discreta, casi ocultándola) con los mismos deberes y derechos que los machos y las hembras normales, porque son seres humanos de carne y hueso, con las mismas necesidades y fuerzas vitales que los machos y las hembras normales, los homosexuales de entonces NO ERAN VUNERABLES (Atacables) eran seres humanos capaces de vivir en paz, en respeto y por igual merecer respeto, ser violentos si se veían compelidos a ello, creo que aún es así y, ante la Ley, no hay privilegio todo humano la tiene que respetar y cumplir.

Al nacer se le expedía/e acta de nacimiento que indica si es Macho o Hembra y fecha de presencia inicial en el territorio que le vio nacer, luego a la edad establecida en la Ley, se le dota de una cedula de identidad y electoral que reseña sus generales, en especial, el sexo que le corresponde y que ha de ser la orientación base para identificarle como SEÑOR, SEÑORA, SEÑORITA por parte de fiscales o cualquier autoridad que corresponda en el caso de que se trate.

La homosexualidad es una práctica que se asume en cualquier etapa de la evolución humana, alimentada por el deseo de cambio en su preferencia sexual, la tolerancia en su entorno, la inducción, el acoso, deficiente autoestima, influencia, alcoholismo, drogadicción, etc., en fin, es una alteración o defecto voluntario que adopta una persona sin cambios en su vitalidad, por lo que no puede atribuírsele status de VULNERABILIDAD, no lo son, los servicios públicos en todos los órdenes (Justicia, salud, educación, seguridad y demás) deben ser atendidos observando el debido proceso que se consignan en las normas establecidas, sin discriminación y con alto nivel de transparencia.

Acciones y decisiones favorables a los Trujillo. Noticia 15/06/2023: Ningún descendiente directo del Dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina, incluido los de sus hermanos/as, ha manifestado pesar o arrepentimiento por los abusos y crímenes que se cometieron en las tres décadas del mandato dictatorial de Trujillo (Sin incluir los abusos y excesos por el cometido antes de convertirse en jefe de Estado…). En el mes de junio 2023 / periodo de respetable recordación en honor a los valientes expedicionarios de Constanza, Maimón y Estero Hondo; sube la calentura trujillista en uno de dos casos insólitos que marcare con A ; lo cito a continuación:

A – La Junta Central Electoral dicto su aprobación en favor del constituido Partido Esperanza Democrática, fundado y presidido por José Ramfis Domínguez Trujillo, hijo de Angelita Trujillo y nieto del Generalísimo Rafael Leónidas Trujillo Molina; si por casualidad la LEY NUMERO 5880 de fecha tres (3) de mayo del año Mil Novecientos Sesenta y Dos (1962) dictada por el Consejo de Estado que presidio el Lic. Rafael F. Bonnelly, aún vive con fuerza legal de observación/ejecución, aún está vigente (Estoy seguro que está vigente aun) entonces, como en sus días de gobernanza una vez expreso el Dr. Joaquín Balaguer, hoy podríamos decir, repitiendo parcialmente lo dicho por él, ”La Junta Central Electoral se hizo pupu fuera del cajón con la aprobación de dicho partido”. José Ramfis Domínguez Trujillo es consecuencia del núcleo Trujillo y secuencia innegable e inquebrantable del régimen de oprobio y opresión de su abuelo… La Ley 5880 QUE ESTABLECE PENAS CONTRA LAS ALABANZAS AL PASADO REGIMEN TIRANICO Y ANTIDEMOCRATICO DE TRUJILLO, textualmente expresa:

CONSIDERANDO: que, durante todo el periodo de la nefasta tiranía de los Trujillo, fueron conculcados inexorablemente los más elementales derechos de la persona humana;

CONSIDERANDO, que el pueblo dominicano, al liberarse de esa sangrienta tiranía, tiene el legítimo derecho a defender y preservar el estado de libertad y dignidad que disfruta, de los residuos y resabios de ese pasado luctuoso, que pudieran conspirar contra su tranquilidad;

CONSIDERANDO, que cualquier acto o manifestación tendiente a evocar, exaltando, en la forma que fuere, el pasado vergonzoso e incalificable de esa tiranía, puede y debe considerarse como una contribución o participación a estimular a los personeros de dicha tiranía, a promover por medios subversivos el retorno de aquel régimen tiránico y despótico en pugna con el sistema democrático que vive ahora el pueblo dominicano;

CONSIDERANDO, que es deber del Estado legislar, en el sentido de erradicar, del ambiente nacional esas peligrosas e inciviles actuaciones que alteran el orden público y, demás, producen confusión en las mentes de niños y jóvenes.

HA DADO LA SIGUIENTE LEY

ART. 1.- Toda persona que alabe o exalte a los Trujillo o a su régimen tiránico, en alta voz, o por medio de gritos, discursos, escritos públicos o epistolares, dibujos, impresos, grabados, pinturas o emblemas se considerará y juzgará como autor del delito contra la paz y la seguridad pública y será castigada con prisión de diez días a un año o multa de diez a quinientos pesos oro o con ambas penas a la vez.

Párrafo. – En iguales penas incurrirán los que formen parte de grupos o reuniones destinados a los fines arriba indicados o los que hagan circular rumores relativos al posible restablecimiento del régimen de los Trujillo por estar este en pugna con el sistema democrático establecido por la Constitución de la Republica.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la Republica Dominicana, a los tres días del mes de mayo del mil novecientos sesenta y dos, años 119 de la Independencia y 99 de la Restauración.

Rafael F. Bonnelly

Presidente de la Republica y del Consejo de Estado

Nicolas Pichardo

Primer Vicepresidente

Donald J. Reid Cabral

Segundo Vicepresidente

Mons. Eliseo Pérez Sánchez

Miembro

Luis Amiama Tio

Miembro

Antonio Imbert Barreras

Miembro

José Fernández Caminero

Miembro

RAFAEL F. BONNELLY

Presidente de la Republica Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el articulo 118 (Transitorio) de la Constitución de la Republica; PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial y en el diario “La Nación” para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, a los tres días del mes de mayo de mil novecientos sesenta y dos, años 119 de la Independencia y 99 de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

La Ley 5880 está vigente y hoy, aunque para muchos es una vaina sin valor… todo el que la ignore y desprecie ofende a los hombres y mujeres que ofrendaron sus vidas en la lucha por la libertad y el honor, así como también, a los héroes del Treinta (30) de mayo del año Mil Novecientos Sesenta y Uno (1961). Los Trujillo, sustentado en José Ramfis y su hermana, esta última, acogida por un Diputado del actual Congreso Nacional para ser distinguida por “sus grandes méritos en el Exterior” …, se constituyeron en noticia obligada y de paso, con el gran apoyo de la JCE doblegaron el peso histórico de la Ley 5880; vaya ejemplo de “decoro” en recordación a los muertos, desaparecidos y torturados por los Trujillo en sus tres décadas de poder y abuso absoluto en perjuicio del Pueblo Dominicano. El periodo JUNIO 2023, es un vivo ejemplo de mis reflexiones en el artículo de opinión publicado en el matutino El Nuevo Diario en su edición del 28 de diciembre 2022 titulado “TRUJILLO VIVE…”.

Al concluir esta reseña, a viva voz expreso y reitero mi respeto y profundo agradecimiento a nuestros HEROES de JUNIO del año Mil Novecientos Cincuenta y Nueve (1959) al ofrendar sus vidas para sembrar la semilla de la Libertad y el Honor al grito de Dios, Patria y Libertad, en las tierras de Constanza, Maimón y Estero Hondo.

Con mis mejores deseos y aporte constructivo, por una mejor Nación Dominicana.