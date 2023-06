Hugo Sánchez afirma que Benzema ya es leyenda del Real Madrid

EL NUEVO DIARIO, MÉXICO.- El mexicano Hugo Sánchez, ganador de cinco trofeos Pichichi, afirmó este martes que el delantero francés Karim Benzema se va del Real Madrid como una leyenda y será recordado por siempre, además de señalar al inglés Harry Kane como buen candidato para ocupar su lugar.

“Benzema nos ha dejado muchos goles, muchos partidos y muchos títulos. Eso pesa en todos los equipos del mundo en cuanto al tema de recuerdo. Aunque no se ha retirado, es una leyenda blanca que va a ser recordada para siempre”, dijo durante una rueda de prensa.

Hugo, quien marcó 208 goles en 282 partidos oficiales con el Madrid, ha sido designado embajador de LaLiga Summer Tour, una gira en la que los clubes españoles Atlético de Madrid, Real Sociedad, Sevilla y Real Betis jugarán partidos este verano en México y Estados Unidos.

Benzema se despidió este lunes del Real Madrid, club con el que ganó 25 títulos en 14 temporadas, entre los que se presumen cinco Ligas de Campeones de Europa. Además, Benzema, nuevo jugador del Al-Ittihad saudí, marcó 353 goles en 647 partidos con los merengues.

Sánchez sugirió al inglés Harry Kane como un buen sustituto de Benzema en el Madrid, aunque afirmó que en el futuro le gustaría que su antiguo club, con el que ganó cinco títulos de la liga española, fiche en el futuro al noruego Erling Haaland y al francés Kylian Mbappé.

“Desde hace tiempo que digo que Harry Kane sería un buen delantero para el Real Madrid. Ahora se habla de que puede ir al Madrid, ese rumor está cerca, es un probabilidad. A parte de Harry Kane está Halland, un nueve idóneo para el Madrid o Mbappé, la pareja ideal que sugiero”, manifestó.

Sánchez, ganador de una Copa de la UEFA con los blancos, espera que el italiano Carlo Ancelotti permanezca en el banquillo del Real Madrid por dos o tres años más ya que ha demostrado ser un estratega exitoso.

“Ancelotti es un entrenador completo. Me gustaría que se quedara por varios años más. La energía y fuerza de Ancelotti está demostrada. Tuve la oportunidad de hablar con él y me dijo que seguro que después del Real Madrid se retiraría. Hubo cierta duda tentación por parte de Brasil, que quería contratarlo. A mí me gustaría que Ancelotti se quedara dos o tres años más, para que se retire porque con él el Madrid está en buenas manos”, puntualizó.

