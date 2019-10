Hugo Pagán

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Quiero al Ang Lee que se arriesga, al que se atreve, no al de Gemini Man. La más reciente película del hombre de “El Tigre y El Dragón” y de “La Vida de Pi” y de “Lust, Caution” y también de “Brokeback Mountain” es un thriller de acción que ni por asomo deja ver el talento del multipremiado cineasta. Lee siempre ha sido un abanderado de la tecnología y los efectos visuales de vanguardia y en muchas ocasiones ha logrado mezclar esa gran técnica con guiones profundos y contundentes. También ha sabido ser más íntimo y concebir personajes que han dejado marcas imborrables en la historia del cine. Ahora falla y no consigue ni entretener ni cautivar con su historia.

Antes de que se estrenara Gemini Man todas las comunicaciones publicitarias giraban en torno a los grandes avances técnicos. El uso del 3D era la punta de lanza de los media tour y de los diálogos con los realizadores en las presentaciones especiales. Poco se hablaba de actuaciones o del guión, todo era lo que se había logrado filmando un 3D nunca visto.

EL HOMBRE GEMINI

Henry Brogan (Will Smith) es un francotirador experto que el gobierno norteamericano usa para las misiones más complejas. Su talento es casi sobre humano y lo demuestra en esa primera secuencia cuando logra terminar a un objetivo a bordo de un tren de alta velocidad. Henry ansia el retiro y se reconoce en el ocaso de su carrera, un peso moral y el desgaste físico lo hacen reflexionar sobre el fin. Las cosas se complican cuando un viejo amigo le comparte una información sobre su último trabajo. Henry termina uniendo fuerzas con Danny (Mary Elizabeth Winstead), la única agente del departamento en la que puede confiar, y juntos tendrán que escapar del gobierno que una vez fuera su aliado.

Es así como Gemini Man nos envuelve en un viaje de adrenalina en el viejo juego del agente veterano que sabe demasiado y tiene que ser eliminado. El guión es una triple colaboración encabezada por David Benioff, responsable de la celebrada serie Juego de Tronos. Billy Ray (The Hunger Games) y Darren Lemke (Shazam!) completan el grupo creativo detrás de esta historia.

La columna vertebral de la trama se levanta sobre el subtexto del dilema moral, descubrimos que la agencia para la que trabajaba Henry elaboró un clon con su ADN. Henry se enfrenta en un duro duelo con el agente que intenta eliminarlo sólo para descubrir que es una versión mejorada de él mismo. Ese discurso que pretende llevar Gemini Man sobre el hombre jugando a ser Dios queda relegado y opacado en todo el ruido de los tiroteos y explosiones sin pies ni cabeza. La coherencia parece haber abandonado la historia después del minuto 10.

No puede, ni siquiera en esas secuencias de acción súper elaboradas, Gemini Man impresionarnos.

Las persecuciones y las secuencias de peleas cuerpo a cuerpo lucen gastadas y no ofrecen nada nuevo. Will Smith como el mercenario con sentido ético resulta poco creíble y no por su mala interpretación sino porque no hay base argumental para soportar su personaje. Ese Henry Brogan palidece al igual que lo hace la historia que deja cabos sueltos de principio a fin.

Clive Owen se nos vende como Clay Verris, el antagonista de turno, acartonado por demás.

Ni multiplicando por cuatro a Will Smith podía Ang Lee salvar este estropeado guión. Gemini Man se queda corta como película de acción y como thriller de ciencia ficción.

