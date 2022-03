Hugo Beras sobre cristales rotos de buses de la Charles: Aquí no se le está comiendo cuco a nadie

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Hugo Beras, director ejecutivo del Gabinete de Transporte del Gobierno, dijo este jueves que los organismos competentes se encargaran de someter a la justicia a quienes rompieron cristales de autobuses del nuevo corredor de la Charles de Gaulle motivados por el descontento de esta nueva ruta de transporte.

Además, precisó, que ese tipo de presión no se va aceptar y que “no se le va a comer cuco a nadie”.

“Tuvimos una reunión con todos los organismos de inteligencia porque ese tipo de presión no se va aceptar. Eso no se va a quedar así y aquí no se le está comiendo cuco a nadie. Aquí no hay ministerio y nadie ha visto a nadie en la boca del otro. Ese tipo de presión a nadie se le va a aceptar”, enfatizó.

Por los ataques a los buses del corredor, responsabilizaron a integrantes de la Federación Nacional de Transportistas la Nueva Opción (Fenatrano), cuyo presidente es Juan Hubieres.

Pero luego de este hecho el Gobierno dominicano, a través del Gabinete de Transporte, anunció la entrada de la Federación Nacional de Transporte La Nueva Opción (Fenatrano) a los corredores que se implementan en el país.

El anuncio lo hizo Hugo Beras, director ejecutivo del Gabinete de Transporte, al encabezar una conferencia de prensa junto a Juan Hubieres, presidente de Fenatrano.

Beras manifestó que, la incorporación de Fenatrano al esfuerzo que hace el Gobierno para reorganizar el tránsito, constituye un valor significativo a beneficio de los usuarios del transporte colectivo.

Manifestó que el presidente Luis Abinader tiene la firme decisión de modernizar y mejorar la condición del transporte colectivo para el beneficio de todos los ciudadanos del país.

Asimismo, Beras y Hubieres acordaron que se iniciará un nuevo levantamiento en el corredor Charles de Gaulle para verificar a todos los choferes que forman parte de ese sistema vial, y que si hay choferes fuera serán incluidos.

