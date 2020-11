Hugo Beras sobre cambios de vías: Son difíciles, pero al final dejan resultados extraordinarios

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El secretario general de la alcaldía del Distrito Nacional, Hugo Beras, dijo este lunes que aunque el cambio de dirección vial iniciado el pasado fin de semana en 14 calles del polígono central de la capital genera incomodidad y malestar, con el paso de los días producirá resultados positivos.

“Son transformaciones difíciles, que generan muchos ruidos, pero al final dejan unos resultados extraordinarios, y políticamente hablando te lleva a un nivel de ejecución y resultados que es lo que se está esperando”, sostuvo Beras en una visita de cortesía al director de El Nuevo Diario, Persio Maldonado Sánchez.

Asimismo, recordó que las críticas recibidas en el fin de semana por la referida acción, también se produjeron cuando se hizo el cambio de vías en el sector Naco, y que hoy los resultados son extraordinarios.

“Yo puse un tuit el sábado en la noche porque estábamos recibiendo muchas críticas, de que esto no funciona, pero era el primer día. Yo he explicado mucho sobre el tema de la dieta. Cuando el doctor te la indicas, al otro día tú no has perdido 20 libras. Tú empiezas un proceso de adaptación que se toma un tiempo, para luego tú empezar a ver los resultados”, reflexionó el también comunicador.

En ese sentido, expresó que las mismas personas que criticaron el plan durante las primeras semanas de su puesta en vigencia en Naco, hoy en día son los primeros que los resaltan.

Dijo que ya en Naco no se produce el problema que se manifestaba antes en calles como la Gracita Álvarez, que era de doble vía y doble parqueo, lo que ocasionaba un enorme caos.

Agregó que está demostrado que siempre habrá una resistencia inicial. “Sucedió hace un año en Naco y nosotros lo podemos palpar un poco de algunos sectores en esta etapa, pero gracias a Dios la misma sociedad y los residentes están muy abiertos porque ya se han dado cuenta que la situación de movilidad no aguanta más y necesita respuestas urgentes”.

“Esa es la apuesta que estamos haciendo y sabemos que va a suceder con estas implementaciones, que al final se trata de un proceso que inició hace más de 20 años del cambio de sentido de todo el Distrito Nacional, que se inició con la Gustavo Mejía Ricard, Manuel de Jesús Troncoso, Federico Geraldino, Roberto Pastoriza, entre otras, que eran de doble vías y empezaron a cambiar en una sola dirección y hemos visto resultados con ese cambio”, manifestó.

En ese orden de idea, Beras dijo que lo que están es completando un ciclo en esas 42 calles, que han denominado el polígono central ampliado del Distrito Nacional, el cual abarca sus avenidas alternas.

Sobre el proyecto

Beras explicó que de las 42 calles que contempla el plan en su totalidad solo tomaron 14, con la finalidad de lograr cierta confianza y, porque todas “crearían una situación más complicada”.

Beras explicó que el polígono central está comprendido desde la Ortega y Gasset, al Este, la Gregorio Luperón, el Oeste, la 27 de Febrero al Sur, y la Kennedy, al Norte y que iniciaron por la Avenida Tiradentes hasta la Wiston Churcill porque ya se había trabajado en el ensanche Naco.

Manifestó que para esta primera etapa han calculado de tres a cuatro semanas para su implementación, luego pasarán de manera automática a la segunda fase antes de que finalice este 2020, y que para el 2021 se ejecutará en su totalidad con las avenidas Norte-Sur y Sur-Norte.

Algunos de los sectores intervenidos en esta primera etapa son Serrallés, Piantini, Yolanda Morales y Ensanche Paraíso, por donde cruzan calles como la José Amado Soler, Filomena Gómez de Cova, Freddy Prestol Castillo, David Ben Gurión y Central, entre otras.

Beras dijo que la visión de este plan es darle al Distrito Nacional dos Quita Avenida, “dos avenidas que sean de buena circulación para lograr un buen flujo vehicular”, pero que también tiene de trascendental la recuperación de espacios públicos, la expansión de las aceras, de arborizado, de tener un paseo para poder caminar y una ciclovía, que dé la facilidad de cruzar de la Kennedy a la George Washington.

Agregó que este plan también agrega el sistema de transporte público colectivo por encima (eléctrico), el cual lo contempla la ley 63-17, y para el que ya se llamó a una licitación para el corredor de la Abraham Lincoln, lo que hará atractivo y seguro que ciudadanos se desplacen en dirección Sur-Norte y viceversa, sin tener que usar su vehículo privado.

Beras precisó que estos carriles serán exclusivamente habilitados para dichos vehículos, por lo que no obstruirán el tráfico normal de la vía.

Adelantó que a partir del año que viene también serán intervenidas calles de los sectores de la circunscripción No. 3 del Distrito Nacional, entre los que citó el Simón Bolívar, 27 de Febrero, donde en la actualidad sus vías son de doble circulación.

La pesadilla de la rotonda de Arroyo Hondo

Durante su visita, Beras también manifestó que para los años 2022 y 2023 la alcaldía del Distrito Nacional estará presentando la solución definitiva a la rotonda de Arroyo Hondo, problemática que, según puntualizó, representa un compromiso para la alcaldesa Carolina Mejía.

Sobre el particular, Beras dijo que en su momento Mejía estará anunciando con lujo de detalles en qué consistirán las ejecutorias a allí implementar.

Reveló que ya han recibido al menos tres propuestas para solucionar el caos que se produce en esa zona ubicada en el sector Arroyo Hondo.