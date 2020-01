Hugo Beras: Muchos pensaron que como persona de los medios solo iba a llenar un espacio en la boleta

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El candidato a la Alcaldía del Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Hugo Beras, recordó que cuando lanzó sus aspiraciones muchas personas pesaron que solo llenaría una posición en la boleta por ser una figura de los medios de comunicación, pero que gracias a sus “propuestas realizables” el tiempo se ha encargado de convertirlo en el favorito para alcanzar la posición en las elecciones del próximo 16 de febrero.

“Mucha gente pensó que yo como persona de los medios de comunicación me iba a presentar para llenar un espacio en la boleta, pero hemos terminado al día de hoy marcando la agenda política para la alcaldía del Distrito Nacional”, afirmó Beras al ser entrevistado en el programa “Esta Noche Mariasela”.

Dijo que su avance se ha debido a las propuestas que ha presentado, con las que pretende solucionar los principales males que afectan el Distrito Nacional.

En ese sentido, recordó que cuando presentaba la propuesta de movilidad todos se preguntaban qué relación tenía la alcaldía con movilidad, por lo que fue objeto de crítica, según dijo.

Sin embargo, indicó que “hoy en día todos hablan de movilidad, y que bueno, porque nosotros duramos casi dos años estudiando la situación del DN, preparando las propuestas para poder presentarlas”.

Beras aprovechó para explicar que el tránsito es una responsabilidad de la Alcaldía, razón por la que precisó su programa está hecho sobre la base del tránsito, no del transporte, “que ya sí es una tarea del Intrant”.

En ese tenor expresó que el cambio de sentido de las cuatro avenidas y 130 calles que incluye su propuesta de movilidad, es una decisión directa del cabildo que, según afirma, presidirá a partir del 24 de abril.

En la entrevista Beras también se refirió al tema de las multas a los conductores que infringen la ley 61-17, expresando que en el país no hay razón de ser para que la gente pague una infracción.

“Aquí lamentablemente tú ves gente con 200 o 300 multas y no las pagan, y no pasa nada porque no hay ninguna medida que te afecte para poder hacer otros tipos de procesos. Entonces si nosotros no tenemos realmente una sanción siempre va a venir entonces la infracción, y eso son los comportamientos que hay que cambiar”, aseguró.

Personas votan por propuestas, no por partidos

Beras también precisó que hoy en día las personas no votan acatando directrices de los partidos, sino motivados por las propuestas de los candidatos.

“Yo tengo unos estudios que hicieron del Distrito Nacional que establecen que el 80% de los ciudadanos que vivimos en dicha demarcación no militamos en partidos políticos. Y dicen, además de eso, que siete de cada diez ciudadanos van a votar por candidatos, no por líneas de partidos”, manifestó.

Entiende que esta realidad resultará un elemento importante en las próximas elecciones de febrero.

