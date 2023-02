Huey ‘Piano’ Smith, sesionista y creador de hits, muere a los 89 años

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK. — Huey “Piano” Smith, un querido músico de sesión de Nueva Orleans que acompañó a Little Richard, Lloyd Price y otras primeras estrellas del rock y con su propio grupo hizo de los favoritos de la fiesta “Don’t You Just Know It” y “ Rockin’ Pneumonia y Boogie Woogie Flu”, ha muerto. Tenía 89.

Su hija, Acquelyn Donsereaux, le dijo a The Associated Press que murió mientras dormía el 13 de febrero en su casa en Baton Rouge. Ella no citó una causa específica.

Nativo de Nueva Orleans que actuó en todo el país pero siempre regresaba a Luisiana, Smith fue uno de los últimos sobrevivientes de una escena extraordinaria de músicos y compositores que ayudaron a hacer de Nueva Orleans una influencia fundamental en el rock ‘n’ roll. Tenía solo 15 años cuando comenzó a tocar profesionalmente y a los 20 ayudó en numerosos éxitos de los 50, incluidos «Where You At?» de Price, «Those Lonely Lonely Nights» de Earl King y «I Hear You Knocking» de Smiley Lewis. Little Richard, Fats Domino y David Bartholemew estaban entre los muchos otros artistas con los que trabajó.

En 1957, formó Huey «Piano» Smith and the Clowns y alcanzó el top 10 con «Rockin’ Pneumonia», un pisotón de medio tiempo que presentaba las voces de John Marchin y el teclado optimista de Smith, y el igualmente ruidoso y bueno. naturaleza «No lo sepas». Los Clowns también eran conocidos por «We Like Birdland», «Well I’ll Be John Brown» y «High Blood Pressure».

Una producción de Smith se convirtió en un gran éxito y un estándar de rock para otro artista. Smith y su grupo escribieron, arreglaron y grabaron «Sea Cruise», pero Ace Records pensó que la canción tendría más éxito con un cantante blanco, como Smith aprendió sin rodeos del distribuidor de discos local Joe Caronna, y reemplazó las voces de los Clowns con las de Frankie. Ford, cuya versión se convirtió en un vendedor millonario.

“Estaba llorando cuando él (Caronna) dijo eso”, dijo Smith al biógrafo John Wirt, cuyo “Huey ‘Piano’ Smith and the Rocking Pneumonia Blues” se publicó en 2014. “Había estado bebiendo un poco. Me dolió en el corazón cuando me dijo que estaba tomando eso”.

Los artistas que hicieron versiones de «Sea Cruise» y otras canciones de Smith incluyeron a John Fogerty, los Beach Boys, Aerosmith y Jerry García. En 2005, Ford negaría haber «robado» la canción, alegando que él había escrito la letra. «Huey pasó por un período y ‘olvidó’ muchas cosas», dijo Ford a la revista Offbeat.

La popularidad de Smith se desvaneció después de la llegada de los Beatles y en 1980 abandonó el negocio, se instaló en Baton Rouge con su esposa, Margrette, y se convirtió en testigo de Jehová. Al igual que muchos músicos de rock de los años 50, luchó para que le pagaran y acreditaran por «Sea Cruise» y otros éxitos y pasó décadas en batallas legales y problemas financieros. Los músicos locales, mientras tanto, continuaron citándolo como inspiración.

“Para mí, él fue el hombre que sacó más provecho de la simplicidad que nadie en Nueva Orleans”, dijo el baterista Earl Palmer a Wirt.

En 2000, Smith recibió un premio Pioneer de la Rhythm and Blues Foundation y un año después fue honrado por el Louisiana Blues Hall of Fame. Los admiradores lo citarían como uno de los artistas más vitales que no fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll.

Le sobreviven su esposa, 10 hijos, 18 nietos y 47 bisnietos, dijo su hija a la AP.

Smith creció en la sección Uptown de Nueva Orleans, su padre era techador y su madre trabajaba en una lavandería. Cuando era niño, Smith se dedicó al piano, aprendió viendo tocar a su tío, y pronto dominó la progresión de ocho compases que anclaba innumerables canciones de blues. Tocaba obsesivamente, a veces para disgusto de sus vecinos, y en la escuela secundaria ayudó a fundar la banda Joy Jumpers.

Todavía era adolescente cuando conoció a otro joven músico de Nueva Orleans, Eddie Lee Jones, quien como «Guitar Slim» influyó en innumerables músicos y le dio a Smith su apodo de «Piano». El propio trabajo de Lewis inicialmente se basó en el blues-boogie woogie del profesor Longhair. Pero eventualmente absorbería una amplia gama de estilos, ya sea el jazz de Jelly Roll Martin o el rock-rhythm and blues de Fats Domino.

“Empecé a probar una variedad de música además de un solo estilo individual”, le dijo a Wirt. “Me gusta mi propio estilo, pero mi propio estilo es completamente diferente al ritmo y blues, o al calipso o cualquiera de esos. Es funk en el fondo”.

