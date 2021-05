Huchi Lora recibe el alta tras padecer una isquemia cerebral transitoria

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El periodista Huchi Lora recibió el alta hospitalaria este sábado, después de haber padecido una isquemia cerebral transitoria.

“Estoy de alta en mi hogar. Fue una isquemia cerebral transitoria que no dejó secuelas pero que constituye una advertencia. Me dieron licencia laboral por dos semanas, cuando me reintegraré”, dijo el reconocido periodista en su cuenta de Twitter.

El premio nacional de periodismo agradeció a todas las personas que se interesaron por su estado de salud y también a los médicos que le atendieron.

Lora fue hospitalizado en el Centro de Diagnóstico Medicina Avanzada y Telemedicina (Cedimat) de Santo Domingo la noche del jueves.

Tras ingresar en el centro médico, el comunicador fue sometido a algunos procedimientos médicos, aunque su cuadro fue rápidamente revertido, según declaró su hija Diana Lora. EFE

