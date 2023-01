Hubieres: “El que mata para abolir el crimen es un criminal y el Estado se está convirtiendo en patrocinador”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El presidente de la Federación Nacional de Transporte la Nueva Opción (Fenatrano), Juan Hubieres, sostuvo que el Estado se estaría convirtiendo en un patrocinador del crimen, si vendiera el asesinato de antisociales como una solución a la criminalidad existente en el país, argumentando que el que “mata con la intención de abolir el crimen también es criminal”.

“El que mata para abolir el crimen es un criminal y el Estado se está convirtiendo en un patrocinador de criminales, o sea, el crimen no se combate con el crimen, el robo no se combate robando, la droga no se combate vendiendo droga y no se combate a los que andan por ahí delinquiendo siendo delincuentes como ellos”, expresó.

Manifestó que estadísticamente se ha demostrado que, de cada diez crímenes ocurridos en el país, ocho, involucran a policías o militares, debido a que, según él, muchos de los que andan delinquiendo son socios de los agentes y el cuerpo del orden público está cociente de eso.

“En el 2015 había 67 bandas en este país y saben dónde estaba cada uno y que hoy hay el doble de esas bandas, sabían cuáles se dedicaban a robar camiones para venderlos en Haití, cuáles se dedicaba a robar partes a los vehículos, los que se dedicaban a robar celulares u oro, todas las cosas ellos las sabían”, aseguró.

Hubieres fue entrevistado por los comunicadores Liliam Mateo, Domingo Ramírez y Miguel Sandoval en el programa “El Nuevo Diario en la Noche”, que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

El gremialista expuso no estar de acuerdo con que el experto internacional en materia de seguridad José “pepe” Vila del Castillo sea quien trace las pautas de la anhelada reforma policial, porque según expuso, en el país existen profesionales de calidad que realmente podrían ayudar a cambiar La Policía Nacional.

“Primero, la reforma policial, pero reforma policial con ese español que no ha podido resolver el problema en España, cuando en este país hay cientos de sociólogos, científicos, policías como Girón, ese que cantó todo lo que era la Policía, esos son los que pueden ayudar a cambiar la Policía”, citó.

Asimismo, reiteró que para que exista un cambio real en el cuerpo de orden, es necesario dignificar la vida de los agentes que arriesgan sus vidas cada día.

“Hay que dignificar el salario de los policías, tú sabes lo que es un coronel viviendo en un barrio, suponga usted que ahora está ganando 40 mil o 50 mil pesos y que nosotros tengamos que ayudarlo a veces a hacer una casa”, indicó.

Motoristas

El presidente de Fenatrano rechazó por completo la intención que tiene el Gobierno de restringir el tránsito de motocicletas en horario nocturno, por “ser una decisión inconstitucional”.

“Viola la libertad de tránsito. El motoconcho es una realidad de lugares como Guachupita que nadie va a bajar a las 12:00 de la noche si es que hay por donde bajar a llevar un pasajero”, señaló.

