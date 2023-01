Hubieres anhela la recuperación de esa “gloria nacional” que es Rosa Tavárez

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El presidente del Movimiento Rebelde (MR), Juan Hubieres, le deseó este sábado una pronta y buena recuperación a la destacada artista plástica Rosa Tavárez, que está presentando complicaciones de salud, por lo que fue ingresada de emergencia en la unidad de cuidados intensivos del Centro de Medicina Avanzada (Cedimat).

Manifestó que Rosa Tavárez es una itinerante de la cultura nacional, llevando exposiciones pictóricas por todo el territorio dominicano.

Hubieres, también artista de la fotografía y la cinematografía, definió a Rosa Tavárez como una gloria del arte nacional.

Recordó que Tavárez realizó, en el año 1972, en el municipio de Bayaguana, la primera exposición de este arte como pintora del realismo y como militante revolucionaria.

El dirigente precisó que la dama marcó a varias generaciones con su estilo propio, así como abriéndoles el camino a cientos de jóvenes las puertas para que puedan expresarse a través de las diferentes artes.

De igual manera, Juan Hubieres externó a sus familiares tener fe en Dios para su pronta recuperación: “Todos lo que la conocemos queremos es que con Dios se recupere de manera satisfactoria”.

Hoja de vida humanista

Rosa Tavárez ha servido a su país con una larga carrera docente de 60 años en los que se ha desempeñado como directora de la Escuela Nacional de Bellas Artes, profesora de Dibujo, profesora de Artes Gráficas y de Pintura en la Escuela Nacional de Bellas Artes, la Escuela de Bellas Artes de Santiago, la de San Francisco de Macorís, y la de la ciudad de Baní.

En 1973 fundó el Taller de Grabado de la Escuela Nacional de Bellas Artes. Su labor docente también se extendió a prestigiosas instituciones privadas, como la Universidad APEC, donde enseñó Artes Gráficas (1970-1977); la Escuela de Diseño de Altos de Chavón, afiliada a Parsons The New School for Design y a la UNAM, donde impartió Artes Gráficas y Psicología del Arte desde 1983 hasta 1988.

La artista y educadora ha realizado una intensa tarea en el Colegio Dominicano de Artistas Plásticos, al que dirigió desde el 2000 hasta el 2003. Bajo su dirección, trató y logró controlar la falsificación de obras.

En el año 2000, fundó la Casa del Grabado, un centro especializado en la investigación, rescate, protección, motivación y proyección del grabado y los medios gráficos. Es miembro del Colegio Dominicano de Artistas Plásticos y de la AIAAP, la Asociación Internacional de Artes Plásticas (AIAP) y del Consejo Internacional de Museos (ICOM).

Ha recibido numerosos premios, galardones y distinciones, entre las que se destacan:

· 2017 Premio Nacional de Artes Visuales, otorgado por el Ministerio de Cultura de la República Dominicana

· 2013: La Escuela de Bellas de Santiago designó con el nombre de «Rosa Tavárez» una de las nuevas aulas del inaugurado «Pabellón Yoryi Morel», del mencionado centro artístico.

· 2012: Nombramiento como Miembro de Mérito de la Fundación Carlos III en ocasión del Bicentenario de la Constitución del Tribunal Supremo España (1812 -2012).

· Medalla al Mérito que le otorgó en 1994 la Presidencia de la República Dominicana y la Dirección General de Promoción de la Mujer; la Medalla al Mérito por sus 60 años de labor docente que le otorgó la Presidencia de la República en el 2005 y el Reconocimiento Aporte a la Educación y las Artes que le dio la Universidad Iberoamericana (UNIBE) en el año 2007.

En el año 2009, la Cámara de Diputados de la República Dominicana la distingue al dedicar la quinta planta de su edificio a la obra de Rosa Tavárez. Ha sido reconocida por la Asociación de Crítica de Arte de la República Dominicana.

Su obra se encuentra en prestigiosos museos, galerías de arte y colecciones permanentes a nivel nacional e internacional, como el Museo de Arte Moderno de Santo Domingo, Casa de las Américas de Cuba, The Housatonic Museum of Art en Connecticut y Galería del Banco Interamericano de Desarrollo BID, Washington DC, EE. UU., los Museos de Arte Moderno de Londres, de México, Colombia, Venezuela, entre muchos otros. Sobre su obra se han escrito numerosas publicaciones.-

