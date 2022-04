Hubieres afirma corredores son el “peaje sombra de Luis”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El presidente de la Federación Nacional de Transporte Nueva Opción (Fenatrano), Juan Hubieres, afirmó este martes que los nuevos corredores del Gran Santo Domingo operan bajo un fideicomiso que violenta las leyes constitucionales y que el valor por unidad de los mismos está sobrevalorado.

“El fideicomiso que rige a estos nuevos corredores establece que si estos no monetizan lo suficiente el Estado financiará la diferencia como un peaje sombra”, expresó Hubieres

Precisó que los nuevos corredores están operando bajo un fideicomiso ilegal “que se creó en la pasada gestión de Danilo Medina y que Hugo Veras, actual director del Gabinete de Transporte, tiene conocimiento de ello.”

“A mí me gusta estar solo como el sol o como la luna, aunque esté acompañado de las estrellas, antes de estar en un mar de conciliábulo para robarle al Estado”, añadió tras asegurar que estos autobuses violan el artículo 50 de la Constitución.

Durante su intervención en el programa radial el Rumbo de la Mañana por Rumba 98.5 transmitido por RCC Media, Hubieres detalló que el gobierno no lo puede obligar a comprar “un autobús que está en 70 o 80 mil dólares para cotizarla en Panamá en 118 a 140 mil dólares”.

También explicó que supuestamente el gobierno dominicano transfirió 50 millones de pesos a la administración del Corredor de la Núñez de Cáceres y hasta la fecha no se sabe para qué.

Además, señaló que todo funcionario o no funcionario que se haya incluido en la operación de los corredores bajos los términos que están establecidos “forman parte de una coalición de estafadores y malhechores sin importar la ocupación que tenga en el Palacio Nacional”.

Reiteró que no están opuesto a que operen los nuevos corredores, sin embargo, no considera positivo que estos autobuses estén liderados por personas que aparecieron ahora cuando en el país hay rutas de transportes en las cuales no se han invertido un “centavo”.

