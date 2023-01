Hoy se cumple el plazo para que entidades públicas registren a sus empleados extranjeros

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Este jueves se cumple el plazo de un mes otorgado por el Ministerio de Administración Pública (MAP) para que las dependencias estatales registren a sus empleados extranjeros, sean estos eventuales o jornaleros. El plazo fue otorgado mediante la resolución 362-2022, despachada el 5 de diciembre de 2022. Hasta el momento no se sabe cuántas entidades han cumplido con esta disposición.

La ordenanza establece que si las entidades no envían la relación de sus servidores extranjeros, e incumplen así con el plazo otorgado, entonces “se entenderá que no desean continuar con los servicios personales de dichos extranjeros, y estos cesarán en sus labores y no se les pondrán realizar más pagos por servicios prestados”.

En virtud de la disposición, los servidores públicos extranjeros deberán sean colocados como empleados eventuales o jornaleros, según sea el caso. El propósito es la verificación jurídica de los extranjeros en la administración pública, quienes deberán para ello recibir un certificado de no objeción.

Ese certificado de no objeción se emitirá luego de que el MAP haya comprobado el estatus y condición legal de esos extranjeros, de manera que puedan ser aprobados como tales empleados. Si hubiera inconvenientes, o si se incumple el plazo, el MAP podría objetarlos. Por tanto, todas las dependencias estatales deberán informar de la situación jurídica y migratoria de sus servidores extranjeros, trabajen ellos como eventuales o permanentes. Si están en nómina, las entidades deberán consignar su condición migratoria.

La relación detallada de los extranjeros incluye sus nombres completos, documentos de identidad, título del cargo que ocupan y tiempo ocupándolo.

Una vez certificados y aprobados por el MAP, los extranjeros podrán trabajar sin inconveniente alguno en la gestión pública, y habría un control mayor de los empleados públicos que aún no son dominicanos.

Después de la no objeción

Después de la no objeción se realizará la firma de la Carta Compromiso de Servicios Personales correspondiente. En esas Cartas Compromisos “se establecerán las obligaciones, actividades a desarrollar, honorarios y los derechos y beneficios que recibirá el colaborador extranjero, así como las obligaciones del órgano o ente y las condiciones y el tiempo de duración de la Carta. Los honorarios, derechos, beneficios, condiciones y obligaciones no serán distintos a los otorgados o exigidos, según corresponda, a nacionales dominicanos”.

De inmediato, las entidades públicas deberán remitir la Carta Compromiso del MAP a la Contraloría General, para fines de pago y registro en nómina de los extranjeros.

Otro plazo fatal

La resolución también establece que todos los empleados gubernamentales extranjeros tendrán un plazo de 6 meses “para regularizar su estatus de colaborador con el ente u órgano correspondiente”, al margen del mes que tienen las dependencias para enviar la relación de esos empleados. Vencidos los 6 meses, dichos extranjeros “no podrán seguir prestando servicios” en el Gobierno.

Si los extranjeros ocupan puestos de carrera administrativa, serán llamados a concurso transcurrido el plazo de 6 meses. Tras ese mismo plazo, los que ocupen puestos que no sean de carrera, serán sustituidos con dominicanos.

En todo caso, si los extranjeros quieren tener cargos permanentes en el Gobierno, tendrán que indefectiblemente asumir la nacionalidad dominicana.

