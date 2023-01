“Hoy No Me Puedo Levantar” se consagra como musical de excepción

Contó con más de 30 actores en escena bajo la producción general de José Llano

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El musical “Hoy No Me Puedo Levantar” del productor José Llano recibió el apoyo completo del público durante las dos noches de su reposición, con una presencia masiva de jóvenes que supieron disfrutar de buena gana, una propuesta que pese a evocar la década ochenta, maneja acertadamente los códigos de la actualidad, con tal habilidad, que el espectador en ningún momento pierde el contexto de la trama.

Las interpretaciones de José Guillermo Cortines, Javier Grullón y Carla Fatule estuvieron cargadas de una fuerza escénica capaz de despertar emociones, por lo cual el musical recibió ovaciones del público durante los dos días de su reposición.

Lo mismo puede decirse de las formidables actuaciones de JJ Sánchez, Akari Endo, Juan Luis Espinal y Pamela Sued que se sumergen en sus respectivos personajes con una convicción que conmueve.

Irvin Alberti, por su lado, demuestra que es uno de los actores más versátiles de la escena, al tiempo que Zeny Leyba se desdobla con la naturalidad propia de una primerísima actriz.

La reposición de “Hoy No Me Puedo Levantar” vino a cuenta tras el éxito alcanzado en sus presentaciones del mes de septiembre que permitió a más de ocho mil personas disfrutar de la obra escrita por Nacho Cano, y que por las constantes peticiones obligó a su productor José Llano a presentarla nuevamente los días 28 y 29 de diciembre.

La escenografía puede decirse que transporta al público en el tiempo permitiendo que se sienta en la década ochenta como testigo de excepción de la movida madrileña que en se vivió en aquella década, pero que a la vez, con sus eficientes transiciones coloca a la audiencia en distintos ambientes tanto de exterior como de interior.

La dirección técnica estuvo a cargo de Fidel López y dirección artística de María Castillo al tiempo que la dirección musical recayó en los hombros de Junior Basurto Lomba.

“Hoy No Me Puedo Levantar”, es una oda a la inclusión que preserva la esencia del legado dejado por el grupo Mecano, en una pieza escrita por Nacho Cano, miembro fundador del grupo y quien ha revolucionado el mundo de los musicales desde el 2005 con la conceptualización que logró en esta obra, la cual no sólo usa la música de Mecano como hilo conductor, sino que también recrea con maestría la movida cultural madrileña de los años ochenta, evocando grandes nostalgias.

