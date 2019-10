Hoy más que nunca Doña Margarita es la persona apropiada para lograr la unidad en el PLD

La doctora Margarita Cedeño de Fernández, Doña Margarita, es considerada como una ciudadana de excelente formación académica y profesional. La sensibilidad humana puesta de manifiesto en su desempeño en la Administración Pública, le ha concitado liderazgo político, simpatía ciudadana y la aclamación de un segmento importante de la población que ve en ella la calidad de una potencial excelente presidenta de la República…

Hace poco nos enteramos, a confesión del Dr. Leonel Fernández, de que fue él mismo quien aconsejó a Doña Margarita de que no era su momento … Por eso, muy a su pesar, ella tuvo que ceder en sus aspiraciones de participar en las primarias del Partido de la Liberación Dominicana (PLD)… Pero sus intenciones de participar no eran fortuitas… Además de estar enterada del impedimento del Lic. Danilo Medina, ¿quién más que ella podía vislumbrar los negros nubarrones que se avecinaban en torno a las aspiraciones de su esposo?… Por ello, ante la desigual campaña proselitista del sector danilista en contra del leonelista, en la recta final ella se lanzó al ruedo con su acto de amor y solidaridad a favor de su esposo; lo que no ha de considerarse como como un acto de deslealtad ni de traición por parte de su compañero, amigo y jefe, el presidente Danilo Medina.

Ahora que la Junta Central Electoral (JCE) da como válido el proceso electoral de las primarias peledeístas y que proclama como ganador al señor Gonzalo Castillo, la negativa del Dr. Leonel Fernández debe evitar que la obnubilación retorne a su mente tal como aconteció cuando las apetencias personales de ambos líderes pudieron más que la razón del “ganar, ganar” de Doña Margarita. Ha llegado el momento de refrescar las mentes y los ánimos en pos de un puente de avenencia a la unidad, única garantía para una mayor posibilidad de triunfo en las elecciones presidenciales venideras.

La tradición electoral dominicana plantea la poca efectividad de una oposición a los resultados electorales refrendados por la Junta Central Electoral, por tanto somos de la opinión de que Leonel debe deponer la actitud guerrerista e intransigente, que no es su estilo, y no asumir tácticas ajena; porque tal actitud no conlleva más que a complicar los acuerdos que pudieran aportar positivamente para zanjar las diferencias entre ellos y contribuir a la unidad de que precisa la fortaleza del partido.

A tal efecto, Leonel ha de comprender que se equivocó en subestimar la calidad política y de simpatía popular de Doña Margarita. Él, para bien propio y del partido, en estos momentos debe abstenerse de trazar pautas, a Doña Margarita, que sean ajenas a la unidad del Partido. En estos momentos se requiere actuar con la mente sosegada a los fines de la mejor avenencia al diálogo con Danilo, lo que aún no raya en lo imposible por cuanto Doña Margarita ha sabido mantenerse equidistante ante los distanciamientos que ellos han mantenido. A nadie más que a ellos dos, Danilo y Leonel, les conviene una derrota electoral del PLD. Al respecto, ni Gonzalo ni Doña Margarita serían el blanco de los dardos envenenados que les serían lanzados desde una oposición triunfante que optaría por lo menos de ocho años en el poder…

Incluso pecan de ingenuos los peledeístas y aliados suyos que no adviertan que toda actitud de enfrentamiento entre Danilo y Leonel está sirviendo de caldo de cultivo a favor de sus reales opositores que en estos momentos se están frotando las manos… ¿Acaso no se puede advertir que eso de que “Leonel se irá del PLD”, que “Margarita debe encabezar la boleta de éste o aquel partido, o movimientos políticos diferentes al PLD”, etc., apuntan a intentos en pro de la no reconciliación entre ellos? ¿No advierten que tales expresiones no aportan a la avenencia entre los dos líderes? Tanto pecan los leonelistas con su actitud desafiante e intransigente en admitir la derrota, por las razones que fueran, así como la actitud triunfalista y de burla que se pudieran estar manifestando desde la corriente danilista.

Si bien Doña Margarita presagió que “ni con Danilo ni con Leonel” el PLD gana las elecciones presidenciales venideras, a nuestro modo de ver las cosas tampoco con Gonzalo Castillo se ganan de no acudir unidas las fuerzas danilistas y leonelistas. Y una oposición triunfante y empoderada, repetimos, no discriminaría entre danilistas y leonelistas para descargar su furia en pos de desacreditar y debilitar al partido que ha gobernado por cerca de cinco períodos… Para tales fines los argumentos de los opositores al PLD tendrían por objetivo minimizarlos de cara al período 2024-2028.

De manera que Leonel debe propiciar desde ya una franca y sincera reunión con Danilo y Gonzalo. A tales fines la presencia de Doña Margarita en Palacio pudiere constituir la mejor vía para los amarres previos a la reunión que incluso pudiera contar con la presencia de José Ramón Peralta y la propia de ella. Al efecto, Leonel debería tender un ramo de olivo a Danilo tras la mediación de Doña Margarita. Con tal actitud de reconocimiento y aceptación, de seguro que saldría el anhelado consenso que habría de sellar la unidad.

El anhelado acercamiento debe darse cuanto antes. ¿Por qué? Porque aún Danilo mantiene el control pleno de la fuerza que catapultó la candidatura de Gonzalo. Estimamos que más temprano que tarde Danilo pudiera perder la fuerza decisoria en su equipo en razón de que gran parte de los que hoy se jactan en auto denominarse “danilistas” mañana los veremos cambiado a “Gonzalitos”, incluso dejándole a Danilo poca opción para tales decisiones que tiendan a recomponer la unidad en el Partido con el consiguiente reto de acudir dividido a las elecciones de mayo.

¿Quién garantiza que el pensamiento y la actitud del Gonzalo de ayer sea la misma actitud del Gonzalo recién investido de la candidatura presidencial por la JCE? Tengamos en cuenta que el período presidencial de Danilo termina el 16 de agosto venidero y que, aunque el posible triunfo de Gonzalo en las presidenciales estaría por verse, los arribistas no se dejarán esperar. Las lisonjas, las adulaciones y los halagos, e incluso el acercamiento y ofertas de gente de poder, no se dejarán esperar. Por tanto, repetimos, no se puede asegurar que un Gonzalo candidato a las primarias por la estrategia de Danilo, piense igual que un Gonzalo declarado candidato presidencial del PLD por la Junta Central Electoral.

En resumen, para tal efecto en pro de la unidad peledeísta, Doña Margarita sigue siendo la persona adecuada. Su apego a las funciones de vicepresidenta delegadas por el presidente Danilo Medina, y demás actividades propias de su desempeño, y su lealtad a su superior, constituyen el mejor puente que pudiere contribuir a dicho encuentro entre Danilo, Leonel, Gonzalo, José Ramón Peralta; y ella, por su puesto… Doña Margarita ha sabido mantenerse equidistante a los conflictos aun en estos momentos decisivos para la reconstrucción del eslabón corroído y a punto de estallar y dividir para siempre la cadena de hermandad de los adeptos fundadores del partido de la esperanza del profesor Juan Bosch.

Por Ramón Nina T.

