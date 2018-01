Hospital Ney Arias Lora orienta a estudiantes a prevenir choques de tránsito

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Hospital Traumatológico Ney Arias Lora impartió una charla a estudiantes del 5to. de bachiller de Enfermería, del politécnico Luis Heriberto Payán, de La Romana, con la finalidad de orientarlos sobre el respeto a las leyes de tránsito para evitar muertes y lesiones permanentes a consecuencia de los choques de vehículos de motor.

Los adolescentes en edades de 15 a 18 años recibieron orientaciones de los miembros del Consejo Hospitalario, encabezado por el director general, doctor Amaury García Silverio, quien aseguró que los cambios que se producen en la sociedad siempre están asociados a la educación.

“A un árbol que nace torcido, no se le puede hacer nada para enderezarlo una vez que crece”, expresó el director general del Hospital Traumatológico Ney Atrias Lora a los jóvenes a quienes les instó a aprovechar el mensaje y replicarlo en sus comunidades.

Además del doctor Amaury García Silverio, también estuvieron presentes el subdirector médico, Próspero Díaz, el doctor Rafael Pérez Canela, de la Subdirección Académica, la licenciada Ana Cornielle, gerente de Enfermería, la licenciada Eudocia Peña, enfermera Docente, el doctor Onofre Torres, gerente de Cirugía General, el doctor Lizardi de la Cruz, gerente de Neurocirugía, la doctora Mónica Quezada, Gerente de Emergencia, el doctor Arturo Simón Richardson, de la gerencia de Ortopedia y la doctora Brenda Cedaño, representante del Politécnico Luis Heriberto Payán.

Durante la charla, el doctor Arturo Simón Richardson, de la gerencia de Ortopedia, explicó a los estudiantes de La Romana que es sencillo evitar ser pacientes de cualquier hospital traumatológico.

“Lo que deben hacer es respetar las leyes de tránsito y tener medidas de precaución como usar el cinturón de seguridad cuando aborden un vehículo y el casco protector cuando se monten en un motor”, manifestó.

En tanto que la doctora Mónica Quezada, gerente de Emergencia, dijo a los estudiantes que para crear consciencia para evitar los choques de tránsito, hay que pensar “me puede pasar a mí”.

“Algo muy importante es sentir que somos vulnerables, que podemos sufrir un accidente, nadie que sepa que va tener a un accidente se monta en un motor sin casco o en un carro sin su cinturón de seguridad, pero tampoco maneja borracho”, precisó.

Testimonios de pacientes

Durante la actividad, Richard de los Santos, paciente del hospital Traumatológico Ney Arias Lora, narró que antes del accidente él era un hombre productivo, pero que ahora vive momentos difíciles.

“A veces no nos llevamos de los mayores, veo que ustedes son niños, tengo un año con este problema y espero que si algún día los vuelvo a ver, ustedes que estudian enfermería, si los vuelvo a ver que sea atendiendo pacientes”, dijo.

Rigoberto Paulino tampoco la ha pasado bien desde que hace seis meses fue atropellado. “En mi caso no choqué a nadie, a mí me chocaron y tengo lesión en el fémur y con esto les digo que el peatón también debe ser precavido, tomar consciencia porque a cualquiera le puede pasar”, relató.

En tanto que Rey Contreras contó “Yo voy bajando en una bajá en un motor y veo que viene otro sin luz que cruza para mi lado y para no chocar bajo a la acera pero me encuentro con un poste de cemento, choqué y perdí el conocimiento, me trajeron aquí, duré una semana en coma, cinco días que no reconocía a nadie, así que yo les recomiendo que no corran en motor estando ebrios”.

Impresionados

Luego del recorrido por las instalaciones del Hospital Traumatológico Ney Arias Lora, los visitantes quedaron impresionados con el servicio en el centro de salud y la amabilidad que expresa el personal a la hora de brindar alguna información.

“Aquí pude ver cosas que allá no hay, y pude adquirir conocimientos para plantear en el desarrollo de mi vida, la charla sobre las leyes de tránsito, que si las aplicamos podemos disminuir las consecuencias en caso de sufrir un accidente de tránsito”, manifestó la joven Dairenys Antonio Solís.

De igual modo, Flor Patricia Familia, otra estudiante del politécnico Luis Heriberto Payán, destacó la limpieza y “el buen olor que se respira, la alegría del personal y el buen trato”.

Mientras que a Josué Leyba le agradó mucho que los doctores les hayan explicado, pero le impactó positivamente los testimonios de los pacientes que contaron sus procesos médicos, así como el respeto a la privacidad de los ingresados en el establecimiento de salud.

Relacionado