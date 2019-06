Hospital Moscoso Puello realiza primera cirugía reconstructiva de genitales masculinos en el país

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Médicos del hospital docente universitario doctor Francisco E. Moscoso Puello, de la Fundación Safe Surgery and Anesthesia For Everyone (SAFE) y de la División de Medicina Global de la Escuela de Virginia del Este (EVMS) de Estados Unidos, realizaron la primera cirugía en el país de resección de linfedema genitourinario con reconstrucción de pene y escroto, con la que se logró la extirpación de una masa genital de 55 libras a un hombre.

Un comunicado del hospital Moscoso Puello indica que se trató de un paciente de un poco más de 30 años de edad que presentaba crecimiento desproporcionado de su escroto, de donde también fueron extraídos 4 litros de líquido linfático.

Para los médicos extranjeros, los doctores Jessica DeLong y Ramón Virasoro, quienes explicaron que el paciente requerirá otras intervenciones, “este caso no es común ni frecuente”, indicando que solo en algunos países se han registrado casos de pacientes con esta condición de salud.

La cirugía, que tuvo una duración de 6 horas, fue solo una de las realizadas a pacientes durante la Jornada de Cirugía Reconstructiva Genitourinaria que desarrolló en el centro.

En la jornada unas 30 personas fueron intervenidas en los quirófanos del hospital del Moscoso Puello, donde se vieron casos de estrechez uretral, incontinencia de orina y otros defectos de los genitales.

En las cirugías participaron otros médicos internacionales, entre ellos los anestesiólogos de Argentina, Ezequiel Ferrara y Juan Tasso y los urólogos de Virginia en Estados Unidos, Jeremy Tonkin y Michael Chua, y de Monterrey en México, Oscar Suárez. Mientras por el hospital estuvieron Déncil Pérez, jefe del servicio de urología; el urólogo Wellington Ledesma, entre otros.

