Hospital Hugo Mendoza anuncia programa de consultas de adolescentes con síndrome de down

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-A partir de este martes los adolescentes con síndrome de down tendrán un seguimiento clínico e integral con la nueva consulta que se habilitó para ellos en el Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza (HPHM), así lo anunció la doctora Dhamelisse Then Vanderhorst, directora general del centro de salud.

“Queremos ofrecerle a los adolescentes con síndrome de down un seguimiento clínico integral, protocolizado, enfocado en mantenerlo sano y a su vez evitar dentro de lo posible la aparición de enfermedades que sean prevenibles o enfrentar de forma temprana las enfermedades asociadas a su condición”, expresó la doctora Then.

“Deseamos promover en ellos estilos de vida saludable, así como preparar su transición al seguimiento con Medicina Interna en la etapa adulta”, agregó.

La doctora Then Vanderhorst hizo el anuncio durante el conversatorio virtual: “Síndrome de Down, Atención Integral y Pandemia”, realizado en conjunto con la Asociación Dominicana de síndrome de down (ADOSID) con motivo de la celebración el pasado 21 de marzo del Día Mundial del Síndrome de Down.

El panel contó además con la participación de la gerente de Genética del HPHM, doctora Katlin De La Rosa Poueriet; Ilda Mella de Seravalle, presidenta de ADOSID; así como de Elaine Ortega, presidenta de la Asociación de Padres de ADOSID.

Mientras, la doctora Katlin de la Rosa Poueriet, gerente de genética del HPHM, recomendó a los padres seguir atentos desde el primer día de nacido hasta su desarrollo posterior de los chequeos oportunos en Cardiología, Gastroenterología, Endocrinología, Ortopedia, Audición, Hematología, Oftalmología y Urogenital.

De su lado, Ilda Mella de Seravalle, presidenta de Adosid, agradeció el apoyo brindado por el HPHM en el seguimiento a los adolescentes con esta condición genética.

También, Elaine Ortega, presidenta de la Asociación de Padres de ADOSID, contó su experiencia como madre de Piero, un niño con esta condición, y el cambio que produjo su nacimiento, además del apoyo que se brindan las familias mutuamente a través del seguimiento, encuentros y actividades familiares.

¿Qué es el síndrome de Down?

El Síndrome de Down (SD), también llamado trisomía 21, es la causa más frecuente de retardo mental identificable de origen genético. Se trata de una anomalía cromosómica que tiene una incidencia de 1 de cada 800 nacidos, y que aumenta con la edad materna.

Es la cromosomopatía más frecuente y mejor conocida, determinada por una alteración del número de cromosomas, en donde existen 47 cromosomas en lugar de 46, lo que define que hay un cromosoma extra.

Clínica de Genética y Síndrome de Down

El Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza cuenta desde agosto del 2018 con la clínica integral de Genética y Síndrome de Down a través de la cual se realiza el diagnóstico y se ofrece atención integral a niños y adolescentes. Ofreciendo los servicios de fisioterapia y estimulación temprana, con el objetivo de mejorar su calidad de vida y facilitar su integración a la sociedad.

Rutinas y pandemia

La genetista Katlin De la Rosa recomienda seguir las rutinas de levantarse, las tres comidas balanceadas, las dos meriendas durante el día. Evitar comer de forma emocional o porque están aburridos.

También mantener la mente ocupada haciendo actividades lúdicas. Poca exposición a las noticias para reducir la ansiedad. Además recomienda realizar la dinámica del lavado de manos utilizando el coro de una canción que les guste para disminuir la probabilidad del contagio.

Decirles que hacer llamadas o videollamadas también son formas de demostrar afectos. Hacerles entender que saludar a distancia es mostrar afecto a los seres queridos.

Si algún miembro de la familia tiene síntomas mantener el aislamiento de los otros parientes que viven en la misma casa.

Al salir en espacios abiertos, decirles que deben mantener la distancia para protegerse durante la pandemia.