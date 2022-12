Hospital Darío Contreras recibió más de 200 pacientes en Navidad; la mayoría de motoristas accidentados son reincidentes

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El director del Hospital Traumatológico Darío Contreras, César Roque Beato, indicó este lunes que el 25 de diciembre se presentaron más de 200 pacientes a la emergencia del centro de salud, en su mayoría por accidentes de tránsito y riñas.

“No es tanto delincuencia, sino riñas, parece que al dominicano le coge con pelear cuando está tomando”, consideró el galeno al ser entrevistado por los periodistas Enrique Mota, Julia Muñiz y Rafael Zapata, en el programa El Nuevo Diario AM, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

A pesar de la gran cantidad de pacientes que necesitaron atención médica, el doctor aseguró que la mortalidad bajó abruptamente este año, registrando solo un fallecido el 25 de diciembre, a diferencia del año anterior en la misma fecha, cuando en su morgue amanecieron cerca de 15 cadáveres.

Accidentes de tránsito

El galeno detalló, además, que cerca del 80% de los pacientes accidentados son jóvenes entre 15 y 30 años de edad que se desplazaban en motocicletas, y los mismos son usuarios regulares del hospital.

“La mayoría de esos muchachos son usuarios regulares, doctor estoy aquí por el fémur este año, pero el año pasado me rompí la tibia, pero ya yo me rompí la muñeca, el récord de ellos es bien grande y no es uno, son varios”, expuso.

Sugerencias

Durante la entrevista el especialista en ortopedia y traumatología consideró que la educación vial debe ser parte del grupo de asignaturas obligatorias en la educación dominicana, para contribuir a reducir la cantidad de accidentes de tránsito en el país, en los que se ven involucrados mayormente motoristas o motociclistas.

“Se autoriza que tú tengas una persona atrás en el motor, pero ese no lleva casco, la ley no le pide casco, ¿entonces él no es un humano, él no se puede accidentar?, cuando se caen se golpean los dos y si te golpeas la cabeza te mueres”, sumó.

En tal sentido, sostuvo que las estadísticas de accidentes en motocicletas aumentan abruptamente cuando los conductores van más allá del peaje, porque por lo general los que transitan en la capital usan casco.

“Se pueden ver en las calles que se ve hasta mal un usuario sin casco, pero desde que tú sales a los peajes en las provincias no hay casco, por ahí comienza la cosa, educación, casco”, expresó.

También precisó que cerca del 80 por ciento de los usuarios de la emergencia del Darío Contreras llegan encima de las 8:00 de la noche, a pesar de que en las horas de días es cuando debe hablar más tránsito.

En este orden, Beato sugirió a las autoridades competentes establecer una especie de control en cuanto a las motocicletas que circulan en horario nocturno para disminuir la cantidad de accidentes de tránsito que ocurrirían a partir de las 8:00 de la noche.

