Horton reitera PLD no puede inventar con candidaturas de gente sin experiencia política

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Uno de los voceros del ex presidente Leonel Fernández y sub secretario de Asuntos Jurídicos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Julio César Horton Espinal, reiteró que el partido oficialista no puede inventar con candidaturas de gente que no tiene experiencia política.

“Precisamente yo apelo a la declaración del compañero secretario general del partido, Reinaldo Pared Pérez, cuando dijo que el PLD no puede inventar con candidaturas de gente que no tiene experiencia política”, manifestó el dirigente peledeísta en entrevista con el profesor Gabriel Read que produce el espacio Análisis y Síntesis que se trasmite a través de El Nuevo Diario TV.

Horton Espinal explicó que una persona que aspire a dirigir el Estado debe tener muchas competencias y adujo que a eso se refería Reinaldo Pared Pérez cuando hizo las declaraciones sobre personas que a su entender no tienen la experiencia política para el cargo.

El dirigente político precisó que las bases del PLD estaban esperando este momento para pasarle factura a quienes por siete años les han cerrado las puertas de su despacho a esos compañeros de la entidad partidaria.

El ex diputado por el Distrito Nacional expuso que la ciudadanía se encuentra cansada de los atropellos y excesos cometidos por el Gobierno y saldrá a votar por el presidente Fernández, quien desde su óptica, las veces que le ha tocado dirigir los destinos del país ha respetado la institucionalidad.

Horton Espinal significó la llegada de la esposa de Reinaldo Pared, Ingrid Mendoza, la cual señaló que viene a ampliar el apoyo que ha estado recibiendo el presidente del partido a lo largo y ancho de la República Dominicana.

Indicó que “no hay posibilidades de que el presidente Fernández no gane esas primarias el día seis de octubre, es todo lo contrario, en esta semana nosotros recibimos a Ingrid de Pared, esposa de nuestro secretario general Reinaldo Pared, columna vertebral de esa corriente”.

