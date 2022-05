Horford: ‘’Soy muy agradecido por estar en esta posición’’

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El dominicano, Al Horford, sostuvo el trofeo de campeón de Finales de Conferencia y lo alzó con todo su club, tras este domingo ganar en un decisivo Juego 7 a Miami Heat 100-96 para dirigirse a las Finales de la NBA contra Golden State Warriors.

Muchos se arrodillaron al suelo, ya que las adversidades no estuvieron exentas en esta serie, mientras otros sonreían y recibían a su familia para hablar ante los medios y saborear este momento, que desde el 2010 no sucedía.

‘’Se siente como si estamos en el camino correcto, ha sido difícil, claramente, con dos Juegos 7 en las últimas 2 series (Bucks y Heat), pero superamos las adversidades como un grupo”, comentó el entrenador Ime Udoka en la conferencia de prensa luego de la victoria, quien consideró el juego como “una típica victoria de los Celtics” y la resilencia que el equipo ha demostrado.

“Mostramos lo que he dicho sobre nuestro grupo, que hemos luchado contra muchas adversidades este año, pero es un grupo resistente. Esta noche pareció tipificar nuestra temporada”, agregó.

La serie tuvo un sinfín de complicaciones, una de ellas y quizás la más destacada fueron las lesiones de Robert William III y Marcus Smart, el Defensor del Año, quien ha tenido problemas con varias partes de su pierna, y ha admitido no estar un 100 por ciento.

‘’Por fin’’, gritó el Defensor, luego de la victoria. ‘’Tengo una lesión de pie, una de tobillo, y no he sido el único, pero ha sido definitivamente muy difícil, pero mis compañeros me decían que me necesitaban, un 65% de mi es mejor que nada, así que di todo lo que podía (…) estos chicos me decían olvida el dolor, sigue jugando, te necesitamos”, dijo.

Y es que los Celtics empezaron el el sótano, entre los puestos más bajos, tras un problemático inicio. ‘’Los Jays y yo nos acercamos, luego de que todos confundieran lo que dije acerca de ellos (acerca de que no quieren pasar el balón) (…) nosotros nos amamos, somos como hermanos, los hermanos se pelean pero luego nos volvemos más cercanos”, anotó.

También habló de que cuando un equipo sangran, sudan y lloran juntos, se crea un vínculo inseparable, capaz de construir en conjunto algo grandioso.

‘’Llegar a las finales de la NBA es el sueño de cualquier atleta, tener una oportunidad para lograrlo (…) he estado aquí cuatro años en la Finales de Conferencia del Este, y he perdido todos estos años, así que me siento muy bien y esto es muy bueno para Jayson y Jaylen’’, proclamó.

Por otra parte, el ganador del trofeo Larry Bird, todavía considera que está en un sueño, mirando su galardón como si no se creyera la suerte que tiene.

“Realmente creo en mí, en este equipo, este es el juego más grande de mi carrera, sé que dimos todo lo que teníamos, pero realmente se siente muy bien (…) es un honor, estoy demasiado feliz y agradecido por todo esto, me recuerdo cuando estaba en la secundaria y soñaba por este momento, a veces me sigo sintiendo como un niño, este es mi sueño, todavía no lo he asimilado” explicó Jayson Tatum.

Y tampoco fue fácil para él, ya que hubo muchos momentos que pudo haber acabado con la química, donde decían que el grupo no funcionaba y tenían que separarlos, además de los comentarios acerca de deshacerse de alguien o que Jaylen Brown y Tatum no podían jugar juntos.

“A veces nos gusta hacer las cosas de la manera más difícil, odio eso de nosotros, pero hicimos el trabajo”, reflexionó Brown por su parte, entre medio de risas.

‘’Hicimos todo eso a propósito para hacerlo interesante (…) pero así somos, respondemos todas las adversidades de la temporada, y hoy fue nuestra prueba más grande de nuestra carrera, ganar un juego 7 luego de perder en nuestra casa, pero lo hicimos’’, dijo.

Su compañero de prensa, el dominicano Al Horford, también tuvo palabras para decir, por ejemplo, acerca de la muerte de su abuelo en plena serie, que pudo haberlo afectado mentalmente y él mismo admitió decir que ha sido difícil, ya que su abuelo era alguien muy cercano, pero sus propios familiares decían que siga jugando, que eso es algo que él hubiese querido.

‘’No se como actuar, solo diré que estoy muy emocionado, fue mucho trabajo duro, estoy con un grandioso equipo, y estoy muy orgulloso de este equipo, de estos chico (…) y para mi es muy especial, estar con ellos, ayudarlos y ser parte, soy muy agradecido por estar en esta posición’’, aclaró el quisqueyano.

Solo palabras buenas para Horford

Horford se convierte en el primer dominicano en llegar a las Finales de la NBA. Sus compañeros lo consideran un guía, quien con su defensa y la captura de rebotes, ha sido pieza esencial para Boston Celtics.