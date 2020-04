Horford dona $500,000 para combatir el COVID-19

EL NUEVO DIARIO, REDACCION.- El dominicano Al Horford hizo una donación de 500, 000 dólares para el combate de la pandemia del COVID-19.

Según el periodista Shams Charina, de The Athletic, la donación incluye la República Dominicana, además a donde las ciudades donde él ha jugado el baloncesto, ellos son: Michigan, Florida, Georgia, Boston y Philadelphia.

Horford en este momento juega para Filadelfia, anteriormente jugó con los Celtics por varios años.

76ers’ Al Horford (@Al_Horford) has donated $500,000 to aid coronavirus pandemic in his home country of the Dominican Republic, as well as each U.S. region in which he has played basketball (Michigan/Gainesville, FL./Atlanta/Boston/Philadelphia).

— Shams Charania (@ShamsCharania) April 2, 2020