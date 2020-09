Hony Estrella regresa a MasterChef República Dominicana como presentadora

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-La comunicadora y actriz Hony Estrella regresa a la tercera temporada amateur del popular programa de televisión MasterChef República Dominicana, en esta ocasión, como presentadora del reality.

De acuerdo a un comunicado de prensa, para Hony, quien en los últimos meses ha compartido grandes e importantes noticias sobre su carrera, es emocionante finalmente comunicar este nuevo proyecto que le regresa a la televisión por Telesistema 11, con MasterChef República Dominicana. “Este regreso a la televisión no puede ser mejor. Es un programa que siempre me ha gustado tanto en sus versiones internacionales como la nuestra, y saber que podré ser parte esta vez como presentadora, me hace disfrutar del proceso al máximo”, expresó la comunicadora.

Masterchef Dominicana tiene previsto su estreno a mediados de octubre los domingos a través de Telesistema, teniendo como jueces a los destacados chefs Inés Páez Nin (Chef Tita), Leandro Díaz, y de regreso en este tercer show amateur del chef Saverio Stassi.

Las audiciones para los participantes se hicieron en esta ocasión de forma virtual adaptando todo el proceso a las nuevas medidas, y concluyendo las mismas a principios de septiembre. El rodaje de los capítulos inició hace poco con Hony como presentadora.

“Abrazo esta increíble oportunidad con todo mi ser, y sé que nuestra química se verá reflejada en la pantalla. Este equipo hará que la buena energía se transmita en cada capítulo, la misma que está detrás de cámaras… me siento muy afortunada.” concluyó Estrella.

El programa es realizado en los estudios de 007 media de la mano de Alton River, Fly Content, 911 media Group, sus ejecutivos Carlos Cerutti y José Abraham González, además de otros profesionales que se desempeñan detrás de cámaras para presentar esta producción de primera calidad.