Hony Estrella obtiene nominación en People’s Choice Awards; agrega la verdadera influencia está en lo positivo que dejas

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La actriz y comunicadora Hony Estrella recibió una noticia que para ella ha sido de mucho agrado, y es obtener una nominación como “Influencer Latina del 2022”, en la edición número 48 de la premiación anglosajona People’s Choice Awards, que se celebrará el próximo 06 de diciembre.

Esta que ha sido siempre catalogada como una de las más polifacética ya que se ha destacado en la televisión, el teatro, la radio, entre otros espacios en los medios, realizando un trabajo que ha trascendido en el tiempo, siendo bien recibido por un público que le ha demostrado su amor y respeto.

Tras ser contactada vía telefónica por El Nuevo Diario, Estrella manifestó lo feliz y agradecida que está tras recibir esta nominación, ya que en esta plataforma han sido tomadas en cuenta figuras de la talla de Kim Kardashian, Jennifer Aniston, entre otros.

“Cuando yo era jovencita, había escrito a ‘E!’, ya que quería participar en ‘Chicas E!’. Entonces, me dijeron que mi país lamentablemente, no calificaba dentro de la región y es increíble como 20 años después, estos se comunican con mi manager para avisarme sobre la nominación”, explicó.

La también presentadora en “Esto No Es Radio”, dijo que no se imaginaba la magnitud de su alcance a nivel internaciones y el apoyo que ha recibido de la gente que siempre está atenta de los comentarios que realiza, siendo muchos de estos virales a través de las redes sociales.

“Yo no acostumbro a usar mis redes para exponer las cosas que hablo, sino que se hacen viral en las redes. Una vez una chica me envió algo de Tiktok y le dije que no estaba ahí, y ella me dijo que soy viral por las frases”, aseveró.

Agregó que gracias a la plataforma donde está trabajando ha podido captar a un público que se ha familiarizado con sus frases al momento de debatir algún que otro tema que es de interés, teniendo una receptividad única de la gente que sigue su trabajo en distintas partes del mundo.

“La verdadera influencia, te puedo decir de Jochy Santos, yo crecí con ese influencer real, que decía todos los carros de la Churchill que prendan las luces y todo el mundo lo hacía. Cuando emites opinión, cuando estas diariamente en un medio y eso tu mensaje llega de manera positiva estas influenciando”, explicó la también productora.

Hay que resaltar que esta premiación es elegida por el público que sintoniza la plataforma de Entertainement TV (E!) de Estados Unidos y son otorgados anualmente a lo más destacado en materia de cine, televisión, música, así como también, actores y músicos, seleccionados mediante la votación del público, que podrá hacerlo desde este 26 de octubre hasta el 09 de noviembre.

Una mujer que influye

Hony Estrella nunca se imaginó que iba a influir tanto en la sociedad, de manera positiva, ya que ha realizado un trabajo notorio y que verdaderamente disfruta hacer para que la gente pueda deleitarse de lo que brinda.

Pero verdaderamente, es una mujer que ha influenciado día a día y desde sus inicios ya que no solo por sus frases, sino también por su manejo en los medios, muchas estudiantes de comunicación la toman de referente.

“Ahora me estoy dando cuenta, pero nunca lo supe. Yo simplemente hago mi trabajo, incluso en mi biografía no tengo lo que soy, sino que cuando me toca desempeñarlo lo hago (…) no me gusta adjudicarme títulos, sino que me gusta prepararme cuando me toca hacerlo, y tratar de hacerlo lo mejor posible”, puntualizó la locutora.

Manifestó que en cada proyecto que ha podido trabajar ha realizado lo que se le pide, siempre entregando con disciplina y pasión todo, teniendo los lauros del público por su grandiosa labor, mostrando muchas veces dotes que sorprenden.

En lo que concierne a su paso por Telemicro, en especial Sábado Extraordinario, Hony se dio cuenta tras su salida, como la gente la seguí dejando una huella imborrable ya que, dentro de este, ella se desdoblaba haciendo personajes, actuaciones y su carismática presentación que ha todos dejaba con las ganas de esperar cada sábado para disfrutarla.

“Cuando salí de ‘Sábado Extraordinario’ yo me di cuenta de la influencia porque la gente me lo decía con los personajes, todo. Y yo decía ‘wow’, así como con la opinión que uno daba. También en ‘Ahora Es’, que fue un programa muy visto”, resaltó Estrella remembrando esos momentos.

La conexión con la diáspora

La reconocida locutora ha tenido muy buen arraigo y conexión a nivel internacional. Hace unos años tuvo la oportunidad de viajar a Venezuela para trabajar en un concurso que marcó para toda la vida a Hony, en esta conversación recordó algunas anécdotas vividas en esa etapa.

“Me acuerdo cuando fu i a Venezuela, la conexión que tuve con el pueblo venezolano fue increíble, por eso yo lo siento como mi país, porque allá me trataron como si no fuera una extranjera y nunca me imaginé que eso pasaría de esa manera. En la actualidad, me encuentro con algunos venezolanos que residen en el país cuando ando con mi hija le hablan maravillas de mi”, expuso.

Estrella agregó que lo bueno de la plataforma de Telemicro es que está bien posicionado en la diáspora, y como llegaba a esos dominicanos, además de una muy buena comunidad de latinos en Estados Unidos, cuando ha tenido la oportunidad de viajar allá, ha sido bien recibida por parte de todos los que le han dado seguimiento.

“Una vez fui a una Parada Dominicana en Manhattan, y me fue super bien y de verdad que sí, yo pienso que lo importante, porque uno se quema cuando uno hace malos trabajos, tu eres tan bueno como tu último trabajo. Entonces, hay que preocuparse por eso”, señaló.

Añadió que no le gusta poner por encima de las cosas que le pongan hacer por ser Hony Estrella, “si me tengo que ver mal para un personaje, lo voy hacer porque ese es el personaje. Para no cansar uno tiene que renovarse y respetar al público”.

