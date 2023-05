Hony Estrella critica la televisión por integrar a la mujer como “adorno” y no por su preparación

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La comunicadora Hony Estrella, criticó este jueves el hecho de que los medios televisivos integren más a las mujeres en las producciones de sus espacios como “adorno” y por su apariencia física, que por tener preparación profesional y talento.

“La mujer tiene que dejar de ser adorno en los medios”, consideró la destacada actriz mientras realizaba su intervención en el programa ‘Esto No Es Radio’.

Estrella pronunció estas palabras a raíz de las criticas generadas por algunos televidentes que cuestionaron el desenvolvimiento de la modelo e influencer Nabila Tapia, tras su participación en el programa “De Extremo a Extremo”.

La también locutora y teatrista explicó, que el público recibe lo que se le ofrezcan, debido al nivel de influencia que han obtenido algunas presentadoras que no están preparadas, en comparación a las que han estudiado y se han profesionalizado en el área.

En ese sentido, la comunicadora consideró que la producción no debió “tirarla a la boca del lobo”, por lo que estimó que Tapia no tuvo la culpa de ser tomada en cuenta y que los errores cometidos al expresarse (pleonasmos) frente a las cámaras, fueron producto de su falta de preparación.

De igual forma, Hony dijo que se niega a entender que para introducirse en la televisión sea necesario cumplir con “ciertos cánones de belleza” y lo más preocupante es que quienes deseen incursionar en los medios piensen así, tras contar su experiencia cuando inició en los medios de comunicación sin la debida preparación, con tan solo 16 años.

“Yo lo menciono porque yo no quiero que las muchachas que están en la universidad estudiando comunicación o estudiando periodismo, entiendan que si ellas no tienen ciertos cánones de belleza, según lo que tiene este bendito país tan atrasado y subdesarrollado, entiendan que ellas no pueden entrar en televisión, eso no es justo”, añadió Estrella.

Refirió que para estar en la televisión no es requisito haber participado en un concurso de belleza, “eso es mentira”.

Finalmente, la presentadora ponderó de injusto que “las que están tirando páginas para la izquierda”, luego tengan que “sentirse como un adorno” o acudir a las cirugías plásticas para pertenecer a la clase pública del medio, mientras que al sexo opuesto no le hacen las mismas exigencias.

Por Tania Frías

Relacionado