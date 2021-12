Hondureñas presentan la exposición “Sin Culpa: aprendiendo a disfrutarme”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, TEGUCIGALPA.- El tema de los derechos sexuales femeninos fue plasmado este viernes en Tegucigalpa en la exposición “Sin Culpa: aprendiendo a disfrutarme”, auspiciada por la asociación cultural Mujeres en las Artes (MUA).

La muestra ambulante, al aire libre, tuvo como escenario la Plaza Los Dolores, frente a la iglesia del mismo nombre, en el centro histórico de Tegucigalpa.

Ante las 22 piezas impresas en tela liviana, en blanco y negro, con expresivos rostros de mujeres, no faltaron entre el público, principalmente adultos, de ambos sexos, algunos que se ruborizaron cuando las voluntarias de la muestra les explicaban sobre la temática de la obra colectiva.

LA MUJER EN UN CLÍMAX

La coordinadora de Comunicación de Mujeres en las Artes, Verónica Romero, dijo a Efe que la exposición fue realizada por voluntarias del Programa Creando, de la MUA, en conjunto con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y la Iniciativa Spotligth.

Agregó que la temática de la muestra se centra en “los derechos sexuales de las mujeres y las niñas”.

“Sin Culpa” está compuesta por 22 grabados elaborados en talleres artísticos con voluntarias de 14 a 25 años de edad.

Los talleres crearon un espacio seguro en los que se habló de los derechos sexuales de las mujeres y se produjo un intercambio de experiencias y conocimientos entre las jóvenes.

Las conversaciones, según las promotoras de la exposición, fueron complementadas con la producción de las 22 obras, que visualizan a la mujer en un clímax.

UNA MUESTRA PARA EDUCAR A MUJERES Y HOMBRES

“El uso del arte en estos talleres ayuda a concretar ideas y procesar emociones, a su vez el tener una imagen de referencia contribuye a solidificar y recordar lo aprendido”, indicó la MUA.

Romero señaló que la muestra se inició hace un mes en Intibucá, en el occidente hondureño y que luego se presentó en Chamelecón y Choloma, en el norte.

Agregó que debido a que el tema de la sexualidad todavía es un tabú en Honduras, desde el inicio percibieron que habría “algún choque” cultural, lo que han evidenciado durante la exposición, que en Tegucigalpa finalizará hoy mismo, mientras que el sábado será presentada en Santa Rosa de Copán, en el occidente del país.

El choque de algunos espectadores se produce cuando va viendo cada una de las piezas de la obra y las voluntarias comienzan a hablarles sobre la temática.

Algunos de los espectadores responden “ya no quiero hablar”, o “no me interesa”, pero la mayoría se acercan y “dicen, es cierto, las mujeres tienen derecho y qué bueno que están educando” sobre la sexualidad de las mujeres, subrayó Romero.

“Hace poco se me acercó un señor y cuando me preguntó de qué era la obra y le expliqué, se molestó y me dijo ‘los hombres y las mujeres no somos iguales'”, relató la coordinadora de Comunicación de la MUA, quien le respondió: “así como usted me dice que no somos iguales, yo le replico que somos iguales porque tenemos los mismos derechos”.

La muestra es un trabajo de comunidad, de mujeres, de jóvenes y también de varias artistas que están involucradas en el proyecto, el cual además es una manera de expresar que el arte es una herramienta para poder desarrollar temas como el de los derechos sexuales de la mujer.

Las 22 obras corresponden a los seis municipios involucrados en la muestra, que también tiene como fin crear un espacio de información y reflexión en torno a la prevención de la violencia sexual, buscando reforzar los derechos sexuales y la autonomía de la mujer.

“La instalación promueve la ruptura de los tabúes y estereotipos que le ha impuesto la sociedad a la sexualidad de la mujer”, indicó la MUA en la exposición presentada en la capital hondureña.

