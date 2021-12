Hombre se queja por retención de motocicleta: “Yo no voy a durar hasta enero sin comer”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Un hombre denunció este lunes que agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) retuvieron su motocicleta en la avenida 27 de febrero esquina Núñez de Cáceres, y cuando fue a pagar el Registro en el estadio Quisqueya le indicaron que será a principio de 2022.

Deploró si tendrá que esperar hasta enero para comer debido a que constituía su medio de sustento económico para su familia.

El hombre cuestionó al presidente Luis Abinader de como mantendrá a su familia compuesta de tres hijos pequeños, con deberes que van desde el alquiler de la casa e indicó que ante esa situación no se va a dedicar a atracar o vender droga.

Dijo que acudirá a los diferentes medios de comunicación hasta recibir una respuesta satisfactoria de las autoridades por la urgencia de llevar sustento a su esposa e hijos.

“Necesito que me entreguen mi motor , no voy a durar hasta enero sin trabajar porque yo no puedo, yo no voy a robar ni a vender droga” e insistió que familia no esperará hasta enero sin comer.

