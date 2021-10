Hombre disgustado por tarifa eléctrica: “Mañana antes de irme a trabajar voy a romper ese contador”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. -Un hombre identificado como José, denunció este martes un aumento en tarifa eléctrica por parte de Edeeste, asegurando que “es un abuso, mañana (miércoles) antes de irme a trabajar yo voy a romper ese contador atento a mi, porque ya yo no aguanto”.

Dijo “o no voy a pagar luz, si quieren me la pueden dejar desconectada”, y tras destacar que “el que quiera que me apoye”, aseguró que el próximo lunes 11 marchará con su contador “y se lo voy a tirar en la oficina de Edeeste, allá nos vemos”.

“Si aquí en San Luis no tienen pantalones, pues yo me lo voy a poner”, expresó, al mostrar su televisor, el aire acondicionado, los bombillos de bajo consumo y la nevera.

“Ahora mismo no hay luz y el inversor está trabajando. ¿Cómo es posible que cuando se hizo el sistema 24 horas yo empecé pagando RD$2,200 pero a los cuatro meses me ponen RD$4,400 y hoy, dos meses después de dos reuniones que se han hecho con la gente de Edeeste para buscarle solución a la alta facturación que ellos están haciendo, me llega un recibo de RD$12,000l, el cual tuve que ir a pagar?”, dijo.

Expresó que no quiere ningún vehículo de la empresa distribuidora de energía eléctrica frente a su casa, porque “yo si soy un hombre y a mí me van a respetar. Yo les hice una denuncia a ellos de la alta facturación, yo no voy a pagar más luz atento a mí”.

