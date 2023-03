Hombre pide ayuda para cirugía cardiovascular; Seguro médico no le cubre procedimiento

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO. – Un hombre de 51 años de edad, residente en Valverde Mao, pide ayuda para realizarse una cirugía cardiovascular.

Junior José Guzmán, explicó que el proceso quirúrgico tiene un valor de 1 millón 100 mil pesos, y que cuenta con seguro médico, este no le ofrece la cobertura.

Manifestó que tiene 15 años enfrentando dificultades por el alto costo que representan los estudios y seguimiento a la enfermedad.

Guzmán tiene cuatro hijos, vive en una casa rentada y la enfermedad le impide trabajar.

Hizo un llamado a las autoridades del Gobierno para que le colaboren en el procedimiento. “Que me ayuden, porque no puede ser así, si el seguro no cubre, debe haber una solución para los pobres, porque entonces, ¿nos vamos a echar a morir o entonces, qué vamos hacer?”, expresó.

Quienes deseen ayudar pueden comunicarse al número 849-381-6011.

