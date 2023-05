Hombre pide ayuda a PN para recuperar celular robado que necesita para poder salir del país

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Un hombre dominicano identificado como Hamilton Hernández Alcántara denunció este lunes que fue víctima de un supuesto robo de su celular cuando iba a comprar unos medicamentos en una farmacia, por lo cual pide ayuda a la Policía Nacional para recuperar el objeto hurtado, ya que lo necesita para poder salir del país.

«Necesito mi teléfono de inmediato porque necesito salir del país y todo mi documento lo cual necesito utilizar para salir del país lo tengo en ese celular y no tengo acceso al tal cual a ese móvil», dijo el afectado, quien procedió a poner una denuncia ante las autoridades.

Sin embargo, Hamilton dijo que lo urgente del caso es que necesita su celular “de inmediato” porque tiene que salir del país, y todos sus documentos están en el teléfono, además de que tampoco puede acceder a su cuenta, mostrándose visiblemente afectado por la situación.

«Yo le pido a las autoridades que por favor me ayuden en este caso a ver si puede aparecer mi teléfono», añadió a una denuncia para El Nuevo Diario.

Además, la víctima narró como presuntamente ocurrió el hecho: “Yo entré a una farmacia a comprar un medicamento y dejé mi celular en la vitrina, en ese entonces me volteé a la otra vitrina y cuando me volteé y regresé a mirar hacia atrás mi teléfono no estaba”. Añadió que su teléfono es un iPhone 12 Plus + de color blanco con un forro rojo.

Relacionado