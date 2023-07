¿Hombre orquesta o cantante solista?

He estado reflexionando, sobre lo expresado por Leonel Fernández cuando dijo que en “RD no hay gobierno, sino que está dirigido por un hombre orquesta”, “tenemos un presidente que es un hombre orquesta, quiere tocar todos los instrumentos; no sabe entender que el triunfo de un país está en gobernar en equipo; no tiene equipo y quiere jugar todas las bases”. A mi juicio, estas expresiones sobre el presidente Luis Abinader , conducen a ponderar su valía; es un piropo de profundo significado.

¿Qué es una orquesta?, es un conjunto de músicos que tocan diversos instrumentos; que interpretan obras musicales, siguiendo las indicaciones de un director. Los músicos auténticos, aman su oficio, lo disfrutan, son disciplinados y su éxito profesional consiste en que su ritmo musical, lo gocen todos, pobres y ricos.

De ahí, que es una bella señal que Leonel diga que el presidente Abinader, actúa como “hombre orquesta”; indica que conoce y cuida todos los movimientos, instrumentos, áreas, que las supervisa, desea que funcionen bien en todos los niveles, para disfrute de la población. El que decidiera ir los lunes a supervisar directamente la Policía Nacional, provocó la reacción de Leonel. Sin embargo, me parece atinada, urge la eficiencia de este organismo para la seguridad nacional.

Alguien me comentaba que era preferible que el presidente actúe como “hombre orquesta” y no como “cantante solista”, es decir, como aquellos que saben conceptualizar desde los pedestales, teorizar bonito, que anestesian al público, para vender su producto y obtener beneficios personales. Me recordó, que Leonel salió del PLD porque no lo eligieron candidato a la presidencia por cuarta ocasión; fundó el partido Fuerza del Pueblo, se nominó presidente de este y ahora es su candidato presidencial; es “cantante solista” que en campaña actúa para los “hijos de machepa” y en el ejercicio del poder, los olvida y se dedica a complacer “tutumpotes”.

Ser “hombre orquesta” implica conocer cada instrumento; ser transparente, planificar encuentros para ayudar al mejor desempeño; ni siquiera intenta hacer “visitas sorpresas”, que también son saludables y menos ser “cantante solista” para destacarse, aun desafinando, sin importarle los demás y terminar deshaciendo al pais, vendiendo herramientas imprescindibles para su desarrollo.

Indiscutiblemente, el mejor piropo que un presidente puede recibir y más aun de la oposición, es que le llamen “hombre orquesta”; significa que conoce los instrumentos, las áreas, salud, educación, economía, etc. y, por tanto, valora mejor sus encargados; que es transparente, laborioso; que desea el progreso de la nación. Antes teníamos visitas sorpresas, ahora están avisadas; en esta época de tantas turbulencias, la población debe ponderar serenamente, lo que más le conviene en la presidencia de la Republica.

Pido a Dios, que tanto el “hombre orquesta”, como el “cantante solista” u otros lideres, se desprendan de apetencias personales y grupales, se unan y produzcan para la nación una “composición musical”, que llene de alegría y bienestar a toda la población.

Por Venecia Joaquin

