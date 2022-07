Hombre mata uno de tres presuntos asaltantes que entraron a su casa en SFM

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SAN FRANCISCO DE MACORÍS.- Un hombre identificado como Luis Enrique De Peña Then ultimó a uno de los tres supuestos asaltantes que penetraron a su vivienda ubicada en la comunidad Los Arroyos, en San Francisco de Macorís.

Según datos ofrecidos por De Peña Then, se enfrentó a los malhechores la mañana de este martes cuando uno de estos le apuntó con un arma de fuego para dispararle, pero que no logró su objetivo porque ya no le quedaban balas.

“Me percaté de la situación por los gritos de mi esposa, tomé la pistola y esperé que entraran a mi habitación, es la segunda vez que ladrones entran a mi vivienda para robar”, contó mientras era trasladado al Comando Noreste de la Policía Nacional junto a su familia.

El fallecido, que aún no ha sido identificado, se encuentra en el Instituto de Ciencias Forenses (Inacif), mientras las autoridades persiguen a los otros dos posibles involucrados.

Relacionado