Hombre mata otro porque presuntamente le robó en dos ocasiones en La Vega

EL NUEVO DIARIO, LA VEGA.- Un hombre identificado como Wilmer Canó ó Wimi Cáceres, murió mientras era conducido al hospital doctora Armida García del Seguro Social, de esta ciudad, luego de recibir una herida de arma blanca.

En un video que circula en las redes sociales la esposa del supuesto victimario de nombre Jennifer, expresó en momento que era conducida al cuartel de la Policía, que su pareja a quien le apodan Chico, había sido objeto de dos robos alegadamente por parte de la victima.

Indicó de acuerdo al informe obtenido por este corresponsal que Wilmer le sustrajo un gallo y una máquina de motor, la cual recuperó pero el gallo no, hecho ocurrido hace alrededor de seis meses. Jennifer fue detenida para fines de investigación aunque no se encontraba en la escena del crimen y no sabe el paradero de su cónyugue.

Francisco Javier Taveras, hermano del occiso, dijo en la Policía que se encontraba con éste en Monte Grande cuando se apareció Chico y sin mediar palabra lo hirió diciéndole que no volvería a robar.

La policía está tras las pista de Chico, quien emprendió la huida tan pronto cometió el hecho.

Familiares de la víctima dijeron que su pariente no era ningún delincuente por lo que niegan las versiones de la pareja del homicida.

