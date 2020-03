Hombre mata mujer, se muda en su casa y se hace pasar por ella en redes sociales

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, EE.UU.- Un estadounidense de 40 años del estado de Pensilvania engañó a una mujer de 33 haciéndole creer que estaban manteniendo una relación sentimental y, tras asesinarla, siguió utilizando sus propiedades, indicó este lunes un comunicado del Departamento de Justicia de EE.UU.

Conforme al testimonio del propio sospechoso, John Chapman, el 15 de septiembre convenció a Jaime Feden para viajar en automóvil hasta Las Vegas (Nevada) para pasar allí las vacaciones y, quizá, comprar una casa. Bajo este pretexto, la pareja condujo desde Bethel Park (Pensilvania) hasta un desierto del condado de Lincoln, en Nevada. Allí Chapman le pidió a Feden que posara para una sesión de fotos. Aparentemente para ese fin, ató las manos y los pies de la mujer y la ató a una señal. Luego le tapó la boca y la nariz con cinta americana y se quedó observando como Feden moría de asfixia.

El cuerpo de la víctima no fue hallado hasta el 5 de octubre, ya en estado de descomposición, por una familia que acampaba cerca del lugar donde se hallaba el cadáver. No obstante, inicialmente la Policía no pudo identificar los restos. En un comentario a la cadena CBS, Henry Linsowe, quien descubrió el cadáver, dijo que parecía como que a la mujer “la hubieran tirado como si fuera basura”, ya que el cuerpo ni siquiera estaba cubierto.

Tras la muerte de Feden, Chapman regresó a Bethel Park, donde continuó viviendo en el domicilio de la mujer y utilizando sus pertinencias “como si fueran suyas”. Además, entró en las cuentas de la víctima en las redes sociales y se comunicó con sus familiares para que no se alarmaran.

El presunto asesino empezó a generar sospechas de las autoridades solo el 14 de noviembre, cuando una visita de los servicios sociales constató que los vecinos no habían visto a Feden desde hacía dos meses. Chapman fue arrestado el día siguiente. Tras registrar la vivienda de la víctima, los agentes hallaron su teléfono, bridas y un rollo de cinta industrial. Además, descubrieron un carnet de la CIA falso con la foto de Chapman.

La primera comparecencia del presunto criminal ante la corte está programada para el 2 de marzo. De ser considerado culpable, se enfrenta a la cadena perpetua o a la pena de muerte.

