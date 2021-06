(VIDEO) Hombre golpea en la cara sin razón aparente a mujer asiática en Nueva York

EL NUEVO DIARIO, EEUU. – Un hombre golpeo en la cara y sin razón aparente una mujer asiática en el “’Chinatown” en la ciudad de Nueva York, según informó el portal de RT.

La mujer, de 55 años, cayó al piso y fue hospitalizada con una lesión facial. El agresor deberá someterse a una evaluación psiquiátrica.

La Policía de Nueva York investiga un aparente delito de odio contra una mujer asiática que tuvo lugar la tarde de este lunes en el barrio chino de la ciudad.

This was just sent to me from my constituent. This just happened in my district in Chinatown. He has been arrested and our precinct is investigating. pic.twitter.com/sxNfCbrlza

— Yuh-Line Niou (@yuhline) May 31, 2021