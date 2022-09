Hombre gana la lotería y recibe peticiones de extraños

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Un chofer de la India, que se sacó $3 millones de dólares en una lotería a mediados de septiembre, lamenta haber ganado dicho premio.

El hombre identificado como Anoop, a la semana de ganarse el premio publicó un video en el que pide a extraños que dejen de molestarlos a él y a su familia.

En el video Anoop dice que está considerando mudarse para tener un poco de paz luego de la avalancha de personas pidiéndole ayuda.

“Me llené de alegría cuando gané, había gente y cámaras en la casa y estábamos felices. Pero la situación se salió de control. No puedo salir de casa, no puedo ir a ningún lado. Mi hijo ahora está enfermo y no puedo llevarlo al médico”, agregó.

Aunque aún no recibe el premio de $1,840,900 dólares que le tocan luego de los impuestos del gobierno, Anoop asegura que la gente llega a su casa todos los días.

“Todo lo que puedo decirles a todos es que todavía no he recibido dinero. Nadie parece entender mi problema, a pesar de las veces que lo diga”, agregó.

