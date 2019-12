(VIDEO) Hombre es herido por haitianos que le robaron escopeta y motor dentro de su casa en Dajabón

View this post on Instagram

TOGA Hombre es herido por haitianos que le robaron escopeta y motor dentro de su casa en Dajabón El NUEVO DIARIO, DAJABÓN.- Un hombre fue encontrado gravemente herido luego de que alegadamente varios individuos de nacionalidad haitiana lo despojaron de una escopeta y una motocicleta mientras estaba dentro de su propiedad ubicada el distrito municipal de Santiago de la Cruz, en Dajabón. Según el reporte preliminar, el hombre fue identificado como Rafael Guaba, quien es agricultor y fue encontrado con heridas de gravedad por su esposa cuando llegó a la vivienda y se encontró la escena de violencia. Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do