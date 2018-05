Graban el momento cuando un hombre en silla de ruedas eléctrica transita por el elevado de la avenida Máximo Gómez con avenida Nicolas de Ovando junto a los demás vehículos. #ElNuevoDiarioRD

A post shared by Periódico El Nuevo Diario (@elnuevodiariord) on May 14, 2018 at 6:27am PDT