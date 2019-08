Hombre duró 30 años preso por error será indemnizado con casi 10 millones de dólares

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Un hombre que fue condenado a 57 años de prisión por un robo que no cometió fue dejado en libertad y será indemnizado con $9,750,000 dólares luego de que se realizaran las investigaciones de lugar y se comprobara su inocencia, según ha informado el periódico The New York Post.

El hombre identificado como Mark Denny, de 49 años de edad, fue sentenciado en el año de 1987 a 57 años de prisión por participar en un robo a un local de Burger King en la ciudad de Brooklyn, en Nueva York, así como de haber violado a una empleada de 18 años durante el acto.

Las autoridades condenaron al joven, en aquel entonces con 17 años, con cargos de robo, violación, sodomía y coerción, aun habiendo testificado de que era inocente del hecho que se le acusaba.

Luego de que el Proyecto Inocencia, encargado de revisar las evidencias de personas enjuiciadas injustamente, se empoderó del caso de Denny hasta lograr su completa liberación.

En el año de 2017 tras una exhaustiva investigación se comprobó finalmente de que Denny no estaba en la escena del crimen o ser parte de ella, razón por la cual las pruebas de su complicidad no encajaban.

Denny presentó una reclamación formal ante las autoridades de la ciudad de Nueva York, en la cual sostenía que había sido incriminado y atacado injustamente por los policías que realizaron la investigación, quienes aseguró que fabricaron las pruebas en su contra sin verificar su coartada.

