Hombre denuncia que su mujer le sacó un diente de una “galleta”

EL NUEVO DIARIO, HATO MAYOR-Un hombre de unos 60 años de edad, acudió este viernes al cuartel policial de Hato Mayor, específicamente a la oficina del Ministerio Público, a denunciar que su pareja sentimental lo tiene amenazado y que lo maltrata físicamente sin ninguna justificación.

Yelíz Félix, residente en el batey Cambalache, de la sección Don López, denunció que su cónyuge lo amenaza con meterlo preso y quemarle la vivienda si la deja.

El caballero expresó que “acudió a querellarse porque sabe cómo está la situación con las mujeres y la justicia, y nunca sería capaz de ponerle la mano a ella, a pesar de que ella esta semana me dio una galleta que me sacó un diente”.

“Ella crees que soy su hijo, me trata como tal, no me deja salir, ni siquiera a trabajar, porque crees que me voy a ir y la voy a dejar”, dijo Félix.