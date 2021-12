Hombre denuncia le retienen motocicleta y cuando va a pagar permiso le dicen que no trabajan hasta enero

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Un hombre denunció este lunes que agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) retuvieron su motocicleta en la avenida 27 de febrero esquina Núñez de Cáceres, en el Distrito Nacional, y cuando fue a pagar el registro en el estadio Quisqueya le indicaron que será a principio de 2022, porque no están trabajando actualmente.

Se preguntó si tendrá que esperar hasta enero para comer debido a que constituía su medio de sustento económico para su familia.

El hombre pidió la intervención del presidente Luis Abinader y se cuestionó de cómo mantendrá a su familia compuesta de tres hijos pequeños, con deberes que van desde el alquiler de la casa.

El denunciante, quien no reveló su nombre, indicó que ante esa situación no se va a dedicar a atracar o vender droga.

Mediante un video grabado en su hogar, dijo que acudirá a los diferentes medios de comunicación hasta recibir una respuesta satisfactoria de las autoridades por la urgencia de llevar sustento a su esposa e hijos.

“Necesito que me entreguen mi motor , no voy a durar hasta enero sin trabajar porque yo no puedo, yo no voy a robar ni a vender droga” e insistió que familia no esperará hasta enero sin comer.

Relacionado