Hombre denuncia fue torturado por agentes PN; lo acusan de robar dinero en casa alcalde Puerto Plata

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Un hombre denunció que dos oficiales de la Policía Nacional lo torturaron, debido a que lo están acusando de presuntamente robar 700 mil dólares en la casa del alcalde de Puerto Plata, Walter Musa, pese a que éste no ha confirmado la cantidad sustraída.

El denunciante fue identificado como Víctor Manuel Cáceres, quien se desempeña como técnico de Telecable Central, propiedad de Musa.

Aseguró que tiene varios hematomas en varias partes del cuerpo y que su residencia fue allanada sin orden judicial.

En ese sentido, Cáceres interpuso una denuncia en la Fiscalía de Puerto Plata en contra del cabildo de esa demarcación, del mayor de la PN Aneudy Ruiz y de un teniente, ya que teme por su vida.

“Señor alcalde: yo no sé de su dinero; yo no robo y no quiero aguantar más goles. Si algo me pasa…. usted es el responsable”, exclamó Cáceres.

Indicó que fue detenido el pasado tres de agosto próximo a las 3:00 de la tarde y fue liberado a las 11:30 de la noche.

Señaló que los agentes lo presionaban para que admitiera que había robado el dinero y desde entonces las autoridades le tienen una persecución.

