Hombre denuncia es amenazado por mujer con la que tiene problemas por inmueble

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Con documentos de varias denuncias que ha hecho ante la Policía Nacional y un oficio que data del 2019 por conflictos con una señora, llegó el señor Manuel Calicia Aspar a este medio para denunciar que teme por su vida, debido a que está recibiendo amenazas vía telefónica por parte de una mujer a la que identificó como Rosanna Gómez y de sus dos hijas. Hecho que ocurre en el edificio no. 17, ubicado en la manzana segunda, sector El Pensador de Villa Duarte, del Distrito Nacional.

Calicia Aspar, quien hizo un llamado a todas las autoridades del país, incluyendo el presidente Luis Abinader, hizo un recuento del motivo que desencadenó las diferencias entre él y Gómez, denunciando que el jueves todos sus ajuares fueron lanzados a la calle, tras un desalojo que asegura es ilegal, porque no fue autorizado por las autoridades competentes.

El señor explicó que todo se remonta al año 2019, cuando se enteró de que el hijo de Gómez vendía sustancias prohibidas. «Yo trabajo, me levanto todos los días a las 4:00 a.m. y llego a las 10:00 a.m. a las 11:00 p.m.; cuando yo llegaba, desarme de pasolas, sustancias prohibidas. Yo le llamé la atención y cayó preso, duró un año en La Victoria; cuando lo sueltan, quiere acercarse nuevamente al apartamento», dijo, señalando que el motivo por el cual Gómez quiere que él se vaya del apartamento, el cual no es propiedad de ninguno de los dos, es para llevar a su hijo y supuestamente, volver a poner el punto de drogas.

Asimismo, narró el proceso del desalojo e indicó que la señora, junto a otras personas llegó en dos vehículos color rojo, como si se tratara de un secuestro y él se colocó a donde había más personas. Agregó que allí le dieron una orden verbal diciéndole que fuera a recibir sus ajuares, a lo que él respondió que -eso no es así, porque sólo una autoridad competente- podría desalojarlo. «-Lo que vamos a hacer es que vamos a tirar todo para abajo y si usted se atreve, si usted es hombre, entonces sube ahí arriba-«, indicó Calicia Aspar que fue la respuesta que le dieron, mientras que la señora dijo que tiene una orden del magistrado Fausto Bidó Santana, algo que él encuentra extraño.

Sostuvo que desea que todas sus pertenencias estén en las condiciones en que las dejó y que de no ser así, pide a las autoridades que le exijan a la señora pagarlas.

Además, denunció que ha hecho varias denuncias ante la entidad del orden, pero nunca ha recibido respuestas. La última denuncia hecha fue la del desalojo, sobre la cual espera que las autoridades tomen cartas en el asunto.

«Le hago un llamado a las autoridades, a la procuradora Miriam Germán, a Bienes Nacionales, al señor presidente también, porque temo por mi vida, es una señora muy peligrosa», dijo al referirse a Gómez.

