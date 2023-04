Hombre de SPM denuncia es agredido por su pareja y autoridades no intervienen

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Un ciudadano de San Pedro de Macorís, denunció que es víctima de abusos físicos por parte de su pareja sentimental y que las autoridades no le hacen caso cuando él se presenta a hacer la denuncia.

Se trata del señor José Ortega Benítez, quien manifestó que tiene tres hijos con su pareja.

«Estoy en este medio denunciando a mi esposa, ya no aguanto más. Quiero que me ayuden por favor, préstenme atención, no quiero cometer una locura, mi pareja me está agrediendo y lo denuncio y no me hacen caso, por favor ayúdenme en este caso», exclamó Benítez a las autoridades.

